Американският държавен глава Доналд Тръмп затворил очи за около минута, докато китайският президент Си Дзинпин говори за свободната търговия. Това показват кадри от срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, които бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха подигравки към американския президент.
Видеото е заснето от Китайската централна телевизия (CCTV). На него камерата се насочва към Тръмп, докато Си говори на кръгла маса. Американският държавен глава изглежда със затворени очи в продължение на около минута.
Групата Republicans Against Trump разпространи записа с коментар, че случилото се е „срам на световната сцена". Политическият коментатор Брайън Красенстийн го определи като „срамно за всеки американец", а адвокатът Джордж Конуей написа: „Срамно е, да. Но светът е по-сигурен по този начин", информира newsweek.
Белият дом побърза да отхвърли обвиненията. Директорът по комуникациите Стивън Чунг нарече публикациите „фалшиви новини" и обясни, че Тръмп всъщност гледал документите пред себе си, докато китайският лидер говорел. Погледът му е надолу, защото документите са сложени ниско, обяснява Чунг.
Поддръжници на Тръмп също го защитиха. Според някои от тях президентът вероятно е бил изморен от пътуването и часовата разлика между САЩ и Китай.
Това далеч не е първият път, когато американският президент е обвиняван, че задрямва на публично събитие. През септември и октомври той изглеждаше със затворени очи по време на телевизионно излъчвани срещи в Овалния кабинет.
Тръмп, който е на 80 години, неведнъж е отричал подобни твърдения. Още през януари той обясни, че намира срещите за „релаксиращи", а хората просто го виждали да мига.
Иронията е, че Тръмп дълго използваше възрастта и енергичността на предшественика си Джо Байдън като повод за подигравки, наричайки го „Сънливия Джо". Байдън е с три години по-възрастен от него.
Междувременно от срещата на върха се появи и друг любопитен кадър. На видео, разпространено в социалните мрежи, Тръмп се опитва да подаде ръка на Си Дзинпин, докато двамата се движат по ескалатор. Китайският лидер обаче вместо да поеме ръката му, хваща американския президент за предмишницата.
别人去APEC谈合作， 川普去APEC是为了打瞌睡 现在不取笑😜咳嗽乔了吧？😂 11月19日深圳，领导人会议直播画面里，坐在美国桌牌后面的川普，闭着眼、低着头，看起来正在眯一会儿。 80岁了，飞了半个地球，前一天还见了一整天的人， 困了我能理解，但你是天选之子 你是骂了别人四年“瞌睡乔”的那个人啊😂 https://t.co/akhKvcLQa7— 猫神 (@maoshen) November 19, 2026