Американският държавен глава Доналд Тръмп затворил очи за около минута, докато китайският президент Си Дзинпин говори за свободната търговия. Това показват кадри от срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, които бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха подигравки към американския президент.

Видеото е заснето от Китайската централна телевизия (CCTV). На него камерата се насочва към Тръмп, докато Си говори на кръгла маса. Американският държавен глава изглежда със затворени очи в продължение на около минута.

Групата Republicans Against Trump разпространи записа с коментар, че случилото се е „срам на световната сцена". Политическият коментатор Брайън Красенстийн го определи като „срамно за всеки американец", а адвокатът Джордж Конуей написа: „Срамно е, да. Но светът е по-сигурен по този начин", информира newsweek.

Белият дом побърза да отхвърли обвиненията. Директорът по комуникациите Стивън Чунг нарече публикациите „фалшиви новини" и обясни, че Тръмп всъщност гледал документите пред себе си, докато китайският лидер говорел. Погледът му е надолу, защото документите са сложени ниско, обяснява Чунг.

Поддръжници на Тръмп също го защитиха. Според някои от тях президентът вероятно е бил изморен от пътуването и часовата разлика между САЩ и Китай.

Това далеч не е първият път, когато американският президент е обвиняван, че задрямва на публично събитие. През септември и октомври той изглеждаше със затворени очи по време на телевизионно излъчвани срещи в Овалния кабинет.

Тръмп, който е на 80 години, неведнъж е отричал подобни твърдения. Още през януари той обясни, че намира срещите за „релаксиращи", а хората просто го виждали да мига.

Иронията е, че Тръмп дълго използваше възрастта и енергичността на предшественика си Джо Байдън като повод за подигравки, наричайки го „Сънливия Джо". Байдън е с три години по-възрастен от него.

Междувременно от срещата на върха се появи и друг любопитен кадър. На видео, разпространено в социалните мрежи, Тръмп се опитва да подаде ръка на Си Дзинпин, докато двамата се движат по ескалатор. Китайският лидер обаче вместо да поеме ръката му, хваща американския президент за предмишницата.