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Сериозни затруднения в обществения транспорт на Лондон се очакват днес и утре заради 24-часова стачка на машинистите в метрото, съобщи БТА.

Стачните действия започват в 12:00 ч. местно време, след като преговорите между Националния синдикат на железопътните, морските и транспортните работници (RMT) и ръководството на метрото приключиха без споразумение.

В основата на конфликта е предложението за въвеждане на доброволна четиридневна работна седмица. Според синдиката обаче новите условия ще доведат до по-продължителни смени, непредвидими промени в работните графици и ограничаване на досегашните права на служителите.

Генералният секретар на синдиката Еди Демпси заяви, че организацията не се противопоставя на четиридневната работна седмица, но няма да приеме тя да бъде въведена за сметка на работните места и условията на труд.

От транспортната компания „Транспорт фър Лъндън" (TfL) посочват, че предложените промени дават възможност на машинистите да избират между различни работни графици.

Автобусите и останалите железопътни услуги в британската столица, които не са засегнати от стачката, ще продължат да се движат, но се очаква да бъдат значително по-натоварени.

Днешната стачка е първата от общо осем планирани протестни акции. Следващите са насрочени за 17 и 19 декември, 4 и 6 януари, както и за 17, 23 и 25 февруари 2027 г.

Предстоящите стачни действия пораждат опасения сред бизнеса в британската столица заради очакваното намаляване на клиентите в активния период на коледното пазаруване.