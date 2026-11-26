В началото на ноември германският канцлер Фридрих Мерц направи изявление с ефекта на атомна бомба. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща той постави условие, че Германия ще подкрепи бюджета на ЕС за 2028 - 2034 г., само ако всички страни членки се съгласят да финансират Украйна. Днес лидерите на ЕС се събират на извънредна среща на върха в Брюксел именно по този въпрос.

Украйна трябва да запълни дефицит от 70 млрд. евро в бюджета си за следващата година. На 18 ноември Европейската комисия предложи до 45 млрд. евро допълнителна подкрепа през 2027 г., а останалата една трета трябва да дойде от партньори извън ЕС.

Еврокомисията ще вземе заем от финансовите пазари с гаранция от бюджета на ЕС, а Украйна ще връща главницата само ако Русия плати за нанесените щети. Лихвите за периода между 2028 и 2034 г. се оценяват на около 42 млрд. евро и ще се поделят между страните според брутния им национален доход. Това е брутния вътрешен продукт плюс доходите, които гражданите и фирмите на страната получават от чужбина, минус доходите, които чужденците и чуждите компании изнасят.

По принцип заемът може да се гласува с квалифицирано мнозинство, но гаранцията от европейския бюджет изисква единодушие.

Ситуацията според EUоbserver e следната - Германия е най-големият нетен платец в бюджета на ЕС, докато страните, които не искат да участват в новото финансиране на Украйна са нетни получатели на средства – това са Унгария, Словакия, България и Чехия.

Позицията на Берлин е, че участието на всички страни е необходимо за успешния край на преговорите за бюджета. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е солидарна с Германия и подкрепи призива на Мерц.

Словашкият премиер Роберт Фицо обаче определи искането на Мерц като „учебникарско изнудване", като допълни, че Словакия има същото право на вето както и Германия.

Чешкият премиер Андрей Бабиш също се обяви против заплахите за блокиране на бюджета. А унгарският премиер Петер Мадяр открито се противопостави на обвързването на бюджета с помощта за Украйна.

Българският премиер Румен Радев заяви, че България няма да участва в новото финансиране заради сериозен дефицит в собствения си бюджет, но няма да блокира общите решения. Страната ще продължи да помага с доставки на електроенергия и възстановяване на енергийна и железопътна инфраструктура.

Поради тази причина в Брюксел търсят разумния компромис, като дадат възможност на колебаещите се да участват само в гражданската част на финансирането.

Според Brusselssignal заради заема вероятно ще се разгледа и идеята за нови данъци, които да идват по линия на приходите от търговията с въглеродни емисии и от въглеродния граничен механизъм, таксата за несъбрани електронни отпадъци, акциза върху тютюна и вноски от големите компании. Европейският парламент предлага и налог върху цифровите услуги. Засега нито един от тези източници не е одобрен.