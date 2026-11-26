Милиони пенсионери във Великобритания може да загубят шофьорските си книжки, ако не преминат задължителни проверки на зрението. Правителството подготвя мащабни промени в правилата за пътна безопасност, според които всички водачи на възраст над 70 години ще трябва да доказват, че зрението им отговаря на законовите изисквания, съобщава "Дейли мейл".

Очните прегледи ще се извършват на всеки три години, а резултатите ще бъдат изпращани до британската Агенция за шофьорски книжки (DVLA). При установяване на зрителни проблеми, които не позволяват безопасно шофиране, книжката на съответния водач ще бъде отнемана.

Мярката се очаква да бъде обявена официално в следващите седмици и идва след поредица от тежки катастрофи, причинени от възрастни шофьори с влошено зрение. Според правителството досегашният контрол не е достатъчно ефективен и са необходими по-строги правила.

По официални данни около 6 милиона британци на възраст над 70 години притежават шофьорски книжки, като приблизително 1,6 милиона от тях са над 80 години.

В момента водачите трябва да подновяват книжките си на всеки три години след навършване на 70-годишна възраст. При подновяването те сами декларират, че зрението им отговаря на законовите стандарти. Властите обаче смятат, че много шофьори попълват декларацията формално, без реално да са проверили дали могат да шофират безопасно.

Един от обсъжданите въпроси е дали трябва да бъдат променени и стандартните очни прегледи в Националната здравна служба (NHS). Те са безплатни за хората над 60 години, но според властите не са достатъчно задълбочени, за да установят дали зрението на даден човек е подходящо за управление на автомобил.

„През последните години имаше няколко смъртни случая по британските пътища, които вероятно можеха да бъдат предотвратени и бяха причинени от шофьори с влошено зрение. По-строгите мерки отдавна са необходими", коментира правителствен източник пред Daily Mail.

Според действащите правила водачите на автомобили и мотоциклети трябва да могат да разчитат регистрационен номер на разстояние от около 20 метра при добра дневна светлина.

Предложението беше подложено на обществено обсъждане още през януари, но резултатите бяха задържани от май насам, докато правителството разглеждаше различните варианти за въвеждане на новите изисквания.

Промените получиха подкрепа от автомобилни организации. Президентът на Асоциацията на автомобилистите (AA) Едмънд Кинг заяви, че редовните очни прегледи трябва да бъдат задължителни за всички шофьори.

„Подкрепяме редовните проверки на зрението за всички водачи. Задължителните прегледи за възрастните шофьори са добре дошла стъпка, особено като се има предвид, че рискът от катастрофи се увеличава след 70-годишна възраст и нараства значително след 80 години", посочи той.

От Фондацията RAC също подкрепиха идеята, като подчертаха, че хората с нарушено зрение представляват опасност както за себе си, така и за останалите участници в движението.

В същото време предложението предизвика опасения, че новите изисквания могат да ограничат независимостта на възрастните хора, особено в селските райони, където автомобилът често е единственото средство за придвижване.

Представители на организациите за защита на пенсионерите предупредиха и за възможна дискриминация заради въвеждането на задължителни проверки само за хора над определена възраст.

Промените идват след няколко трагични случая. През юли 2023 г. 75-годишната Ан Фъргюсън загина, след като беше блъсната от микробус, управляван от 72-годишния Върнън Лоу в Ланкашър. Около месец преди катастрофата мъжът посетил очен специалист и разбрал, че има катаракта и на двете очи. Той обаче не уведомил властите за проблема със зрението си.

През март 2022 г. 80-годишният Питър Уестуел беше прегазен и загина, след като 81-годишният Нийл Пембъртън го блъснал на пътя A666 край Блекбърн. При проверка на място полицията установила, че шофьорът може да разчете регистрационен номер от едва 2,4 метра.

Пембъртън признал вината си за причиняване на смърт чрез опасно шофиране и получил присъда от две години и осем месеца затвор. В съда станало ясно, че още през 2013 г. му било препоръчано да не шофира.

От британското транспортно министерство заявиха, че разбират колко важно е шофирането за независимостта на възрастните хора, но безопасността на всички участници в движението остава основен приоритет.