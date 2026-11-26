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Германските работодатели отново ограничават наемането на персонал, а все повече предприятия в промишлеността планират съкращения. Това показват данните от последното проучване на мюнхенския Институт за икономически изследвания „Ифо", съобщи БТА.

Индексът на заетостта се е понижил до 94,7 пункта през ноември спрямо 95,5 пункта през октомври, прекъсвайки тенденцията на подобрение от последните месеци.

Според ръководителя на проучванията на института Клаус Волрабе лекото възстановяване на германския трудов пазар се е забавило, като все още няма признаци за траен обрат.

Особено неблагоприятна е ситуацията в автомобилната и мебелната промишленост, където компаниите възнамеряват да ускорят съкращаването на работни места.

На противоположния полюс са производителите на компютърна техника, електронни и оптични изделия, при които се наблюдава засилен интерес към наемането на нови служители.

В сектора на услугите плановете за увеличаване на персонала са в застой. Компаниите, предоставящи информационни услуги, стават по-предпазливи при назначаването на служители, докато агенциите за временна заетост запазват оптимизма си.

В търговията и строителството натискът за съкращаване на работни места е отслабнал, но работодателите продължават да планират намаляване на персонала си.

Месечното проучване на института „Ифо" обхваща около 9500 предприятия, които предоставят информация за намеренията си по отношение на заетостта през следващите три месеца.