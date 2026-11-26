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Броят на загиналите при наводнението в незаконна златна мина в индонезийската провинция Западна Ява достигна 16 души, а други десет миньори остават в неизвестност, предаде Асошиейтед прес.

Спасителните екипи продължават издирването при изключително тежки условия. Високото ниво на водата, тесните подземни тунели, хлъзгавият терен и липсата на осветление затрудняват достъпа до предполагаемото местоположение на работниците.

Инцидентът е станал в понеделник в района на Богор, южно от столицата Джакарта. След проливни дъждове близката река Чисеуреух е излязла от коритото си и е наводнила минна шахта с дълбочина около 100 метра. Част от работниците са успели да се измъкнат.

Местни жители и миньори първоначално са се опитали сами да изпомпат водата. Полицията е получила сигнал за бедствието едва около 16 часа след наводнението.

В спасителната операция участват 325 души. Екипите използват потопяеми помпи и се опитват да ограничат проникването на подпочвени води в шахтите.

От полицията в Западна Ява предупреждават, че с настъпването на четвъртия ден от инцидента вероятността да бъдат открити оцелели намалява. Издирването обаче продължава.

Незаконният добив на полезни изкопаеми е широко разпространен в Индонезия. Хиляди работници се трудят при опасни условия, изложени на риск от свлачища, наводнения и срутвания на подземните тунели.