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Турската полиция задържа 280 заподозрени при мащабна операция срещу т.нар. престъпни организации от ново поколение, проведена в 60 от общо 81 окръга на страната, съобщи БТА.

Акцията е предприета по нареждане на министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи. В нея са участвали специализирани звена за борба с организираната престъпност и киберпрестъпленията, както и представители на турските разузнавателни служби.

Задържаните са заподозрени в участие във въоръжени нападения, палежи и незаконна търговия с огнестрелни оръжия.

Според разследващите престъпните групировки активно използват социалните мрежи, за да привличат нови членове, да разпространяват пропаганда и да сплашват населението.

Установени са и случаи на публикуване на предложения за извършване на убийства срещу заплащане.

Сред целите на престъпните организации е създаването на обществена представа, че незаконната дейност е нещо нормално, особено сред младите хора, посочват от турското вътрешно министерство.

Властите заявиха, че ще продължат действията си срещу престъпните структури, които използват интернет за популяризиране на насилието и привличане на младежи.