Изключително високи приливи, съчетани с мощни вълни, разрушиха част от кей в град Пасифика, Северна Калифорния, а властите предупредиха, че има опасност от наводнения в района, предаде Асошиейтед прес (АП).

Видеозапис показва как огромна вълна откъсва част от кея в Пасифика и я повлича в океана. Съоръжението, което е с дължина около 350 метра, е затворено още през лятото, след като по конструкцията му са били открити пукнатини.

Крайбрежни жилищни сгради в града, разположен южно от Сан Франциско, започнаха да се наводняват тази седмица заради т.нар. „кралски приливи“ (king tides) - най-високите приливи през годината.

Северно от Сан Франциско властите в окръг Марин издадоха предупреждение за евакуация на жителите на крайбрежни имоти в Стинсън Бийч. Очакваше се големи вълни да залеят пътища и домове и да изхвърлят отломки на брега. Предупреждението беше отменено по-късно вчера, но властите призоваха хората да избягват плажовете заради продължаващото силно вълнение.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за крайбрежни наводнения по тихоокеанското крайбрежие, както и по бреговете на заливите Сан Франциско и Сан Пабло и то остана в сила до 16:00 ч. в сряда. За същия ден в района на залива на Сан Франциско беше обявено и предупреждение за опасно високи вълни, които се очакваше да достигнат от 6 до 9 метра, колкото е височината на двуетажна или триетажна сграда. Подобни вълни могат лесно да повалят плувци и да ги отнесат навътре в океана, отбелязва АП и БТА.

„Заради приливите вълните ще навлизат много по-навътре в сушата от обичайното, което ще затрудни излизането от плажовете и крайбрежните зони“, предупредиха от Националната метеорологична служба.

„Кралските приливи“ се наблюдават, когато гравитационното привличане на Луната и Слънцето се съчетае и доведе до особено високо ниво на водата. Тази година явлението е допълнително засилено от феномена Ел Ниньо, който е повишил температурата на океана и е допринесъл за увеличаване на обема на морската вода.

През тази седмица високите приливи вече предизвикаха наводнения в няколко населени места по крайбрежието на Калифорния, припомня Асошиейтед прес.