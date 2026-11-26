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Случаят от петък, при който три руски крилати ракети навлязоха във въздушното пространство на Полша и се разбиха на различни места, най-вероятно няма да повлияе на решението на САЩ за разполагането на постоянна военна база в Полша, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от националната новинарска агенция ПАП.

„Тези събития нито ще ускорят, нито ще блокират вземането на решението“, каза Кошиняк-Камиш вчера.

Той добави, че вероятността за положително решение е голяма, но то не е даденост, докато „не бъде положен подпис“.

В отговор на въпрос за евентуалното местоположение на базата, той посочи, че макар окончателно решение все още да няма, Западна Полша е най-вероятният район. Като „сериозни“ кандидати се разглеждат Великополското воеводство и неговият административен център Познан, а в списъка фигурира и град Повидз. Вроцлав, в югозападната част на страната, също е сериозен вариант, отбеляза Кошиняк-Камиш.

Според Министерството на националната отбрана решението за постоянна американска военна база в Полша се очаква в началото на декември.

Вчера Кошиняк-Камиш заяви пред журналисти, че решението вече е подготвено от Пентагона.

„Окончателното решение зависи от президента на САЩ, така че го очакваме в началото на декември – стига американската страна да не промени нищо, тъй като решението е тяхно“, каза той.

„Ние, като правителство, изпълнихме своята част, като проведохме разговори с американците“, посочи министърът.

Кошиняк-Камиш заяви, че Пентагонът е бил редовно информиран за нарушенията на полското въздушно пространство, но това не е довело до реакцията, която Полша е очаквала, съобщава БТА.