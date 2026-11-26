Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова днес лидерите на държавите членки на ЕС да постигнат споразумение по проекта за бюджет "до края на тази година" преди началото на поредицата от избори в Европа следващата година, в това число във Франция, предаде Франс прес и БТА.

"Това е подходящият момент, в който всички лидери трябва да дебатират с непредубеденост, конструктивно отношение и чувство за постигане на компромис", подчерта Коща, след като пристигна за срещата на върха, посветена на европейския бюджет, в Брюксел.

Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода от 2028 г. до 2034 г. трябва да бъде балансирана и да предоставя по-голяма подкрепа за земеделците и европейските региони. Необходимо е обаче тя да осигури повече инвестиции в областта на отбраната, сигурността и конкурентоспособността, изтъкна Коща.

Председателят на Европейския съвет отново потвърди стремежа си, че желае направи държавите членки по-склонни да постигнат споразумение за следващия бюджет на Съюза, но няколко европейски лидери изразиха възраженията си относно представеното от него предложение.

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен представи общите възражения на страните с нетен принос към бюджета на ЕС и посочи, че страната му не е склонна да приеме настоящото предложение.

"Бюджетът трябва да бъде осъвременен и съкратен, ако искаме да постигнем споразумение. Сега всичко зависи от Коща, който трябва да изготви по-добро предложение за бюджет", заяви Йетен преди началото на срещата на върха.

Председателят свика извънредна среща на върха на лидерите на държавите членки опит да намери компромис при разногласията на богатите страни с по-голям принос към бюджета, които на свой ред желаят по-значителната част от бюджетните средства да бъдат пренасочени към нови приоритетни области, като например отбраната и конкурентоспособността. По-бедните държави членки обаче се опасяват, че субсидиите им ще бъдат съкратени, отбелязва ДПА.