Националната разузнавателна организация на Турция (МИТ) разби мрежа за кибершпионаж, насочена към безжичните интернет мрежи на ключови държавни институции и предприятия от отбранителната промишленост, съобщи турският вестник „Сабах“.

При съвместна операция на МИТ и полицията в Истанбул са задържани двама заподозрени, част от престъпна група, които са картографирали безжични мрежи и са събирали разузнавателна информация в Анкара и Истанбул. След изправянето им пред съдебните власти двамата са били арестувани, допълва изданието.

Според публикацията, позоваваща се на информация от разследването, заподозрените са използвали специализирани технически приложения и устройства по зададени маршрути в Анкара и Истанбул, за да картографират безжични мрежи, подходящи за потенциални атаки. В показанията си те са заявили, че са извършвали дейност около ключови държавни институции, обекти на отбранителната промишленост, централи на политически партии, военни комплекси и чуждестранни дипломатически мисии в Анкара.

Разследването е установило още, че инструкциите към заподозрените са предавани чрез обяви за работа в социални мрежи, а възнаграждението за дейността им е изплащано чрез приложения за криптовалути, съобщи БТА.

Вестникът посочва, че двамата са действали в полза на разузнавателна служба на „чужда държава“, без да уточнява коя е въпросната държава, нито каква е националността на задържаните.