От началото на годината Пекин е инсталирал 48 екологични пейки, изработени от рециклирани материали, в 26 обществени пространства, като част от усилията на столицата да насърчи сортирането на отпадъци и да изгради кръгова икономика.

Обществените пространства обхващат исторически улици, градски паркове, зелени алеи край водата и търговски площади в седем района, а именно Дунчън, Сичън, Чаоян, Хайдиен, Фънтай, Шъдзиншан и Тунджоу, съобщи Общинската комисия за градско управление на Пекин.

Пейките от рециклирани материали са два основни типа. „Облачните пейки" са изработени от полипропиленови материали, като например рециклирани кутии за храна за вкъщи и пластмасови чаши за напитки, които преминават през процеси на измиване, раздробяване, модифициране и шприцово формоване. Всяка от тях съдържа материал, рециклиран от около 1 000 контейнера за храна за вкъщи. „Пейките от плоскости" са изработени от картонени кутии за мляко, които се сортират, отстраняват се алуминиевите и пластмасовите им слоеве и се смачкват, преди да бъдат пресовани в рециклирана композитна плоскост.

Всяка пейка от рециклирани материали е снабдена с табелка, на която се обяснява откъде произхождат рециклираните материали и колко от тях са били използвани.

Пекин ще постави още пейки от рециклирани материали на повече места, включително в обновени квартали, подобрени паркове и търговски зони с по-добри пешеходни и велосипедни маршрути, като същевременно ще продължи да укрепва системата си за събиране на рециклируеми отпадъци.