"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Азиатският математически съюз (AsianMU) бе официално открит във вторник в Хонконг с цел да укрепи академичния обмен, да насърчи сътрудничеството в научните изследвания и да подпомогне развитието на таланти в математическата общност в Азия, съобщи „Синхуа".

Седалището на AsianMU ще бъде в Китайския университет в Хонконг, а за негов председател е назначен лауреатът на наградата „Филдс" Шън-Тун Яу.

Новосъздадената организация ще насърчава инициативи като Азиатския конгрес по математика, програми за обмен на млади учени, академични конференции и интердисциплинарни изследователски проекти. Тя също така има за цел да засили сътрудничеството между математиката и области като изкуствения интелект, биологичните науки, енергетиката и финансите, като същевременно улеснява споделянето на академични ресурси и съвместните изследвания в целия регион.

Описвайки математиката като основен двигател на научните и технологичните иновации, Шън-Тун Яу заяви, че създаването на AsianMU осигурява дългосрочна, отворена платформа за учени от целия регион.