На 25 ноември китайската страна беше домакин на срещата на високо равнище „25 години от присъединяването на Китай към СТО: Откритост, развитие и възможности" в централата на Световната търговска организация (СТО) в Женева, Швейцария. На събитието бяха поканени известни китайски и чуждестранни учени и експерти да обсъдят практиките на откритост, постиженията в развитието и приноса към света от присъединяването на Китай към СТО, както и да обсъдят заедно как в бъдеще да се поддържа по-добре многостранната търговска система и да се насърчава приобщаващата и всеобхватна икономическа глобализация.

В своето встъпително слово Ли Чънган, главен преговарящ на Китай за международната търговия и заместник-министър на търговията, заяви, че многостранността е „златният ключ" за решаване на трудностите и предизвикателствата, пред които е изправен светът. Той допълни, че всички страни трябва да се възползват от възможността за реформа на СТО, за да може многостранната търговска система да играе по-голяма роля в глобалното икономическо управление.

В същия ден в Женева се проведе и международен семинар за „Доклада за развитието на капацитета за износ за Китай".