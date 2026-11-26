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Четвъртата световна конференция за материалите ще се проведе от 24 до 27 януари в град Хайкоу, провинция Хайнан, Южен Китай. Тя ще събере учени и представители на индустрията от цял свят, за да обсъдят 45 нововъзникващи и авангардни области на науката и технологиите, съобщи организаторът на конференцията.

Конференцията ще предостави платформа за учени и професионалисти от индустрията да обменят мнения относно най-новите постижения във фундаменталните изследвания и революционните технологии в науката за материалите, както и да проучат бъдещото развитие на науката и технологиите в тази област.

Събитието ще включва 45 форума, обхващащи осем основни области, а именно: енергийни материали, съвременни информационни материали, съвременни структурни материали, съвременни функционални материали, биоматериали, изчислителни материали, специални теми и среща на върха на младите учени.

По време на конференцията ще се проведе и изложба, представяща съвременни индустриални технологии за материали, както и технологии за анализ и тестване на материали.

Конференцията се организира съвместно от Китайското дружество за изследване на материалите и Международния съюз на дружествата за изследване на материалите.