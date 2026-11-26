Гръцки ферибот с 259 пътници е бил отклонен от курса си и ще направи непланирано спиране на пристанище Лаврио край Атина заради сигнал за взривно устройство. Това съобщи БТА по информация на гръцката информационна агенция АНА-МПА.

Пътническият и автомобилен ферибот „Блу Стар Парос" изпълнява редовен курс от пристанище Пирея до островите Сирос, Тинос и Миконос. На борда му има 259 пътници, 65 членове на екипажа, леки и товарни автомобили и мотоциклети, се посочва в информацията.

Очаква се специалисти по взривни устройства от гръцката брегова охрана да претърсят плавателния съд с помощта на специално обучено куче.

Към пристанище Лаврио са се отправил и екипи на противопожарната служба и на спешната медицинска помощ, посочва агенцията.

В началото на ноември тази година 875 пътници бяха евакуирани от гръцкия ферибот „Блу Стар 1" на пристанище Пирея заради сигнал за поставено взривно устройство на борда. При последвалата проверка не бе открито взривно устройство и фериботът продължи по маршрута си.

На 5 ноември бе заплащен с бомба и круизен кораб край Гърция. Пристанищните власти на Сирос са били информирани от капитана на круизния кораб (К/К) "CROWN IRIS" (панамски флаг), който беше акостирал в Сирос, за гласово обаждане на английски език, получено по VHF канала от неизвестно лице. Обаждането е било за заплаха за наличието на взривни устройства по корпуса на кораба, преди планираното му отплаване за Израел. Круизният кораб е превозвал общо 940 пътници и 597 членове на екипажа.