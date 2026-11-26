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Министерството на промишлеността и информатизацията на Китай, съвместно с Държавната канцелария по интернет информация и Държавната комисия за развитие и реформи, публикуваха план за изграждане на комуникационна мрежа от ново поколение.

Според документа до 2030 г. Китай трябва да изгради модерна комуникационна мрежа с широко покритие и водещи технически характеристики. Предвижда се развитие на наземната инфраструктура, изграждане на глобално покритие чрез космически мрежи, повишаване на устойчивостта на международните връзки и широко внедряване на интегрирани мрежови технологии.

Новото поколение комуникационни мрежи представлява интелигентна комплексна цифрова инфраструктура, базирана основно на 5G-A, 6G и сателитен интернет.