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Български маслодайни рози ще красят една от най-известните туристически забележителности в Сингапур – Gardens by the Bay. Цветята бяха дарени по време на церемония, на която заместник-министърът на туризма Георги Тодоров представи възможностите на България за привличане на туристи от Югоизточна Азия.

„Розата е един от най-красивите и разпознаваеми символи на България и може да я представя пред милионите хора, които посещават Сингапур", заяви Тодоров.

Той представи потенциала на Розовата долина като международна туристическа дестинация и подчерта, че присъствието на българската роза в Gardens by the Bay е възможност за популяризиране на природното и културното наследство на страната ни на пазарите в Югоизточна Азия, информираха от туристическото министерство.

„България може да предложи на туристите съвкупност от преживявания, каквито трудно могат да бъдат открити другаде – древна история, културни маршрути, планини, море, минерални извори, винен и кулинарен туризъм, автентични традиции", отбеляза заместник-министърът.

снимка: министерство на туризма

В рамките на посещението си той се срещна с министъра на устойчивото развитие и околната среда на Сингапур Грейс Фу, която отговаря и за търговските отношения на страната.

Проведени са и разговори с представители на Съвета по туризъм на Сингапур, туристическата платформа Klook и ръководството на Националната асоциация на туристическите агенции в Сингапур (NATAS).

Обсъдени са възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в туризма и създаване на преки партньорства между бизнеса на двете държави.