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Русия и Украйна извършват размяна на телата на загинали военнослужещи, заяви днес депутатът от Държавната дума Шамсаил Саралиев, цитиран от Ройтерс.

По думите на Саралиев обменът се осъществява по схема „250 срещу 22", което означава, че Русия предава 250 тела на украински военнослужещи, а Украйна предава 22 тела на руски военнослужещи, предаде БТА.

Не се уточнява кога точно е започнала размяната и дали вече е приключила.

На 22 октомври бе съобщено за последната голяма размяна на тела на загинали в конфликта между двете държави. Тогава Русия е предала 252 тела и е получила 25 в замяна, а обменът се е състоял на граничен пункт „Новая Гута", разположен между северната украинска Черниговска област и югоизточната беларуска Гомелска.