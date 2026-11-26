Братът на Брайън Хикерсън – приятеля на актрисата Хейдън Панетиър, разказа за ужасяващите моменти преди смъртта ѝ и опитите да бъде върната към живота. Актрисата, позната с ролите си в сериалите „Герои" и „Нешвил", почина на 16 август на 36-годишна възраст след случайно предозиране с наркотици.
Зак Хикерсън и брат му Брайън били в апартамента в Грийнвил, щата Южна Каролина, когато Панетиър била открита в безпомощно състояние. В интервю за TMZ Зак разказва, че се опитал да ѝ направи сърдечен масаж и отчаяно се молел да оцелее.
По думите му първоначално не заподозрял нищо необичайно, когато влязъл в жилището и видял актрисата да лежи на разтегателния диван. Косата ѝ покривала част от лицето и той предположил, че спи.
Когато обаче тя не реагирала на присъствието му, Зак започнал да се притеснява. Брайън също се опитал да я събуди, но безуспешно.
„Когато я видях ясно, лицето ѝ беше бледо, а устните ѝ – лилави. Веднага разбрах, че нещо ужасно не е наред", разказва той.
Зак твърди, че незабавно се обадил на телефон 911, докато брат му приложил на актрисата налоксон – медикамент, използван за обръщане на ефекта от опиоидно предозиране. Двамата започнали да ѝ правят сърдечен масаж, докато пристигнат спешните екипи.
Зак си спомня, че първоначално бил убеден, че медиците ще успеят да я спасят. С течение на времето обаче надеждата му започнала да изчезва.
„Молех се, плачех, умолявах Бог, умолявах и нея да се събуди", разказва той.
След около 20 минути медицинските екипи му съобщили, че ще продължат опитите още осем минути. Когато Панетиър била обявена за мъртва, Зак бил коленичил в краката ѝ и плачел. Той поставил ръка върху крака ѝ и се сбогувал с нея.
През септември от офиса на съдебния лекар в окръг Грийнвил потвърдиха, че причината за смъртта на актрисата са токсичните ефекти от комбинация от няколко вещества, сред които фентанил, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Смъртта е определена като нещастен случай.
През октомври източници на TMZ съобщиха, че разследващите смятат, че Панетиър вероятно е приела таблетка оксикодон, примесена с фентанил. Според информацията актрисата се е снабдявала незаконно с наркотици чрез свой дългогодишен дилър в Лос Анджелис.
Хейдън Панетиър и Брайън Хикерсън имаха бурна връзка, започнала през 2018 г. Хикерсън е бил осъждан за домашно насилие във връзка с отношенията им.Тя има 11-годишна дъщеря на име Кая, която се ражда след животозастрашаващи усложнения при раждането. По-късно Панетиър предоставя пълното попечителство над детето на бившия си годеник – украинския боксьор Владимир Кличко.
Смъртта на актрисата беше обявена от баща ѝ Скип Панетиър, който заяви:
„С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на нашата обичана Хейдън.
Тя беше невероятна светлина и изключителна личност, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите зрители, които я гледаха на екрана. Молим за лично пространство, докато семейството ни се опитва да преживее тази немислима загуба."
Междувременно властите в Грийнвил, щата Южна Каролина, съобщиха, че са получили сигнал за жена в безсъзнание в апартамент в района. Първоначалната информация сочела възможно предозиране с наркотици. По-късно е установено, че става въпрос за Хейдън Панетиър.