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Братът на Брайън Хикерсън – приятеля на актрисата Хейдън Панетиър, разказа за ужасяващите моменти преди смъртта ѝ и опитите да бъде върната към живота. Актрисата, позната с ролите си в сериалите „Герои" и „Нешвил", почина на 16 август на 36-годишна възраст след случайно предозиране с наркотици.

Зак Хикерсън и брат му Брайън били в апартамента в Грийнвил, щата Южна Каролина, когато Панетиър била открита в безпомощно състояние. В интервю за TMZ Зак разказва, че се опитал да ѝ направи сърдечен масаж и отчаяно се молел да оцелее.

По думите му първоначално не заподозрял нищо необичайно, когато влязъл в жилището и видял актрисата да лежи на разтегателния диван. Косата ѝ покривала част от лицето и той предположил, че спи.

Когато обаче тя не реагирала на присъствието му, Зак започнал да се притеснява. Брайън също се опитал да я събуди, но безуспешно.

„Когато я видях ясно, лицето ѝ беше бледо, а устните ѝ – лилави. Веднага разбрах, че нещо ужасно не е наред", разказва той.

Зак твърди, че незабавно се обадил на телефон 911, докато брат му приложил на актрисата налоксон – медикамент, използван за обръщане на ефекта от опиоидно предозиране. Двамата започнали да ѝ правят сърдечен масаж, докато пристигнат спешните екипи.

Зак си спомня, че първоначално бил убеден, че медиците ще успеят да я спасят. С течение на времето обаче надеждата му започнала да изчезва.

„Молех се, плачех, умолявах Бог, умолявах и нея да се събуди", разказва той.

След около 20 минути медицинските екипи му съобщили, че ще продължат опитите още осем минути. Когато Панетиър била обявена за мъртва, Зак бил коленичил в краката ѝ и плачел. Той поставил ръка върху крака ѝ и се сбогувал с нея.

През септември от офиса на съдебния лекар в окръг Грийнвил потвърдиха, че причината за смъртта на актрисата са токсичните ефекти от комбинация от няколко вещества, сред които фентанил, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Смъртта е определена като нещастен случай.

През октомври източници на TMZ съобщиха, че разследващите смятат, че Панетиър вероятно е приела таблетка оксикодон, примесена с фентанил. Според информацията актрисата се е снабдявала незаконно с наркотици чрез свой дългогодишен дилър в Лос Анджелис.

Хейдън Панетиър и Брайън Хикерсън имаха бурна връзка, започнала през 2018 г. Хикерсън е бил осъждан за домашно насилие във връзка с отношенията им.Тя има 11-годишна дъщеря на име Кая, която се ражда след животозастрашаващи усложнения при раждането. По-късно Панетиър предоставя пълното попечителство над детето на бившия си годеник – украинския боксьор Владимир Кличко.

Смъртта на актрисата беше обявена от баща ѝ Скип Панетиър, който заяви:

„С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на нашата обичана Хейдън.

Тя беше невероятна светлина и изключителна личност, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите зрители, които я гледаха на екрана. Молим за лично пространство, докато семейството ни се опитва да преживее тази немислима загуба."

Междувременно властите в Грийнвил, щата Южна Каролина, съобщиха, че са получили сигнал за жена в безсъзнание в апартамент в района. Първоначалната информация сочела възможно предозиране с наркотици. По-късно е установено, че става въпрос за Хейдън Панетиър.