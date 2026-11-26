Бившият началник на италианската полиция Джани Де Дженаро защити честта си в открито писмо, написано преди да се самоубие, предаде БТА по информация на италианската новинарска агенция АНСА. Той обяснява решението да сложи край на живота си като доказателство, че казва истината.

„След няколко минути вече няма да ме има, така че добре разбирате, че един „осъден на смърт човек" не може да лъже", пише Де Дженаро в писмото, адресирано „до компетентните органи с надеждата, че ще проявят почтеността да го направят публично достояние", и публикувано днес във в. „Кориере дела сера".

Тялото на 78-годишния Де Дженаро бе открито с огнестрелна рана в дома му в Тоскана в събота - броени дни след като той бе уведомен, че срещу него се води разследване за предполагаемо отклоняване в погрешна посока на разследването на извършения от Коза Ностра през 1992 г. на улица „Д'Амелио" в Палермо бомбен атентат, при който бяха убити магистратът, борещ се срещу мафията, Паоло Борселино и петима негови телохранители.

„Това е моето морално завещание", гласи първото изречение от посланието на Де Дженаро, който оглавяваше италианската полиция от 2000 до 2007 г. и е заемал редица други важни постове, включително този на заместник държавен секретар към Министерския съвет в правителството на бившия премиер Марио Монти от 2012 до 2013 г. и председател на гиганта в отбранителната и авиокосмическата промишленост „Леонардо" (по-рано известен като „Финмеканика") от 2013 до 2020 г.

„Никога не съм нарушавал клетвата си за вярност към родината и никога не съм искал нищо за себе си", пише още той.

Разследван е за връзки с мафията, а преди пет дни е бил oткрит мъртъв във вилата си. 78-годишният Де Дженаро беше разследван за опит за възпрепятстване на дело срещу мафията. Държавният секретар Алфредо Мантовано посочи в изявление, че е "дълбоко шокиран от трагичната смърт на служител", "чиито качества, чувство за дълг и отдаденост на институциите" са будели "искрено възхищение".

Преди десетина дни прокурори от Сицилия споменаха името на Де Дженаро във връзка с разследване на предполагаеми опити за възпрепятстване на делото за атентат в Палермо, при който загинаха магистратът, сочен за борец срещу мафията - Паоло Борселино, както и петима души от охраната му.

Прокурорите искаха Джани Де Дженаро да бъде задържан под домашен арест. Той отричаше да е извършил нарушение, а съдът все още не се беше произнесъл по обвиненията.

Като ключова фигура в борбата на Италия срещу организираната престъпност, Де Дженаро е водил битки срещу сицилианската мафия "Коза Ностра", стигайки най-високите нива в полицията и разузнавателните служби.

Той работи в тясно сътрудничество с Джовани Фалконе по знакови разследвания срещу мафията през 80-те години и съдейства за екстрадирането от Бразилия на Томазо Бушета - мафиот, който стана свидетел на прокуратурата.

По-късно Де Дженаро оглавяваше Дирекцията за разследване на мафията, служи като началник на националната полиция в продължение на седем години, а впоследствие ръководи отдела за координация на разузнаването в Италия.

Кариерата му не премина без противоречия. Като полицейски началник той ръководеше операцията по сигурността по време на срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г. - събитие, белязано от тежки сблъсъци между полицията и антиглобалистки организации. Тази среща на върха остава един от най-спорните епизоди в историята на съвременните италиански полицейски служби. Де Дженаро категорично отхвърляше обвиненията в нарушения, а впоследствие бе оправдан по дело, свързано с тези събития.

През 2013 г. Де Дженаро застана начело на държавната космическа и отбранителна група "Финмеканика", която по-късно беше преименувана на "Леонардо", като заемаше този пост до 2020 г.