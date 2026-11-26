"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международна престъпна мрежа, заподозряна в изпиране на най-малко 120 млн. евро чрез данъчни измами и незаконна банкова дейност, е обект на мащабно разследване на Европейската прокуратура. При координирана операция в 12 държави са извършени над 300 претърсвания и изземвания, а в акцията са участвали повече от 3000 полицаи, данъчни и митнически служители.

Разследващите действия са обхванали Белгия, Германия, Хърватия, Естония, Франция, Италия, Литва, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния и Словакия. Общо 21 души са задържани в Белгия, Германия и Естония.

При обиските са иззети значителни суми в брой, луксозни автомобили, скъпи часовници и бижута, както и документи и електронни носители на информация.

Според разследването престъпната мрежа е контролирала най-малко 22 фиктивни дружества в Германия. Те издавали фактури за услуги, които реално не са били извършвани. Документите впоследствие били използвани от други компании и физически лица, за да приспадат неправомерно данък върху добавената стойност (ДДС).

В същото време дружествата, издавали фалшивите фактури, не декларирали приходите си и не плащали дължимите данъци. Само за германската държавна хазна нанесените щети се оценяват на най-малко 18,9 млн. евро.

Разследващите смятат, че след превеждането на парите по банковите сметки на фиктивните компании средствата били теглени в брой. Част от тях впоследствие се връщали при получателите на неистинските фактури.

Схемата е включвала и незаконна банкова система, чрез която са предоставяни услуги за изпиране на пари. В поне един от установените случаи изтеглените средства са използвани за изплащане на възнаграждения на служители на охранителни компании, без те да бъдат надлежно регистрирани за социално осигуряване, съобщава Европейската прокуратура.

Разследването е под кодовото име „Pecunia" и се води от Европейската прокуратура в Мюнхен. От институцията уточняват, че всички заподозрени се считат за невинни до доказване на противното пред компетентния германски съд.