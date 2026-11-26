10-годишна клауза защитава новото търговско споразумение между Великобритания и ЕС

Британското правителство и Европейският съюз ще публикуват в четвъртък текстовете на две споразумения, договорени миналата седмица като част от новото сближаване между Лондон и Брюксел след Брекзит. Документите ще бъдат представени заедно със законопроект, който трябва да осигури прилагането на основната част от договореностите.

Според информация на Би Би Си споразумението за търговията с храни съдържа клауза за прекратяване с 10-годишен срок. Тя предвижда, че ако някоя от страните реши да се оттегли от договора, ще трябва да заплати разходите за възстановяване на граничната инфраструктура и проверките, които ще бъдат значително ограничени при прилагането на новите правила.

Лидерът на опозицията Кеми Бейдънок заяви, че ще отмени споразумението, ако получи възможност да управлява страната. Лидерът на партия Reform UK Найджъл Фараж също даде сигнал, че би отказал да плати подобни разходи.

Новото споразумение между Великобритания и ЕС вече предизвика дебати за икономическите ползи, финансовите ангажименти и бъдещите отношения между двете страни.

Договореностите обхващат три основни области – износа на британски хранителни продукти, търговията с емисии и програма за младежки обмен. В четвъртък ще бъдат публикувани два от трите правни документа – за търговията с храни и за системата за търговия с въглеродни емисии. Очаква се да бъдат представени и нови оценки за въздействието на споразумението върху различните икономически сектори и региони на Великобритания.

Едни от основните печеливши от договореностите се очаква да бъдат британските производители и износители на храни. Премахването на значителна част от бюрократичните процедури, документите и граничните проверки ще намали разходите им. Вътрешен анализ на британското правителство прогнозира увеличение на селскостопанския износ с 16%.

Правителството и представителите на индустрията се надяват, че намалените разходи за производителите и търговците ще се отразят положително и върху цените за потребителите. Засега обаче няма гаранции, че това ще доведе до осезаемо поевтиняване на храните в магазините.

Представители на бизнеса са коментирали пред Би Би Си, че влиянието на споразумението трудно може да бъде прогнозирано заради множеството фактори в световната икономика, особено поскъпването на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток.

Британският министър по европейските въпроси Хамиш Фалконър защити договореностите, като заяви, че законопроектът ще позволи прилагането на две големи търговски споразумения.

„Той ще ни позволи да премахнем бумащината за търговците на храни и напитки, да защитим британски износ за милиарди паунди от въглеродни мита и да направим бизнеса с най-големия ни търговски партньор по-евтин и по-лесен", посочи Фалконър.

Предвижда се свързване на британската и европейската системи за търговия с емисии, като новите правила ще обхванат по-широк кръг дейности в авиационния и морския сектор на Великобритания.

В публикуваните документи ще бъдат описани и условията, при които Лондон ще следи и ще участва във формирането на определени европейски правила, без да има право на глас при приемането им.

Законопроектът ще предвижда и използването на т.нар. „правомощия на Хенри VIII", които позволяват на министрите да променят законодателството чрез вторично законодателство, без да преминават през пълна парламентарна процедура. Това предизвиква опасения за ограничаване на парламентарния контрол.

По-рано тази седмица британският премиер определи новите договорености с ЕС като „прагматични" и подчерта, че те не са подготовка за по-нататъшна политическа интеграция.

Междувременно Анди Бърнам заяви, че повторното присъединяване на Великобритания към ЕС без референдум би било немислимо. Няколко бивши британски премиери призоваха да не се отваря отново дебатът за Брекзит. Бърнам ги обвини, че „са заседнали в миналото", като по-късно увери, че Лейбъристката партия няма да възобновява споровете за Европа.

Кеми Бейдънок от своя страна обвини правителството, че преувеличава ползите от споразумението и се опитва да върне Великобритания към ситуацията от 2015 г.