Румъния подкрепя отпускането на нов заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро, както и нов пакет от санкции срещу Русия, каза президентът Никушор Дан преди началото на Европейския съвет в Брюксел. Изявлението му бе предавано на живо в Интернет, предаде БТА.

„По принцип съществува договореност за заем – не за безвъзмездни средства от националните бюджети, а за заем от Европейския съюз. Смятам, че това е разумният подход, предвид факта, че нашата колективна сигурност зависи от войната в Украйна. Румъния ще подкрепи това – точно както направи преди година със заема от 90 милиарда евро, предвиден за двугодишен период", обясни държавният глава.

Според него Русия не желае мирно споразумение на този етап.

„Както съм казвал и друг път, не вярвам, че Русия е готова за мир – или дори че го желае – в настоящия момент. Именно затова е важно да продължим да подкрепяме Украйна и да обсъдим следващия пакет – 22-рия – от санкции, за да упражним натиск. Към момента Русия разчита на това, че зимата работи в нейна полза, тъй като тя създава допълнително напрежение върху енергийната инфраструктура на Украйна и оказва по-голям натиск върху украинското общество. Следователно, ако погледнем реалистично на ситуацията, вероятността за мир вероятно ще бъде много по-голяма през пролетта, отколкото е сега", коментира държавният глава.

На журналистически въпрос дали е съгласен с предложението на Полша към съюзниците да обмислят възможността за прехващане на ракети и дронове над Украйна, когато те се насочват към територията на НАТО, в частност страни като Полша и Румъния, Никушор Дан отговори, че все още не е взето решение.

„По времето, когато направих този анализ – преди около година – той показа, че подобно действие би се равнявало на съвоюване. Ако нещо се е променило, ще ви информирам", уточни президентът.

Що се отнася до сигурността в региона на Черно море, държавният глава отбеляза, че в рамките на Европейския съвет ще се проведат и неофициални дискусии по тази тема.

„Въпросът за сигурността в Черно море ще бъде повдигнат по време на неофициални разговори с други лидери. След разговора ми с генералния секретар Марк Рюте в НАТО се проведе специална сесия, посветена на сигурността в Черно море, и темата продължава да присъства в разговорите със съюзниците в рамките на Алианса", информира Никушор Дан.