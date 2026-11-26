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Украинските атаки срещу руски кораби в либийски води нарушават международното право, заяви днес турското Министерство на отбраната, предаде БТА по информация на Ройтерс. Воюващите страни се призовават да се въздържат от нападения срещу граждански плавателни съдове и да спазват международното право.

„Съгласно международното право е незаконно да се извършват враждебни действия във водите на неутрална държава. Либийската страна е отнесла въпроса за атаките срещу кораби във и край пристанището на Бенгази до Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН", посочи министерството на ежеседмичния си брифинг в Анкара.

Във вторник украинският министър на външните работи заяви, че атаката с дрон срещу руски военен кораб и товарен плавателен съд в либийски води през уикенда е била законен акт на самоотбрана. Позицията му бе изразена след критики от страна на правителството в Триполи, припомня агенцията.

Вчера Италия е предупредила Украйна, че атаките срещу руски плавателни съдове в либийски териториални води са грешка и Киев не трябва да разширява географския обхват на войната. Това е заяви италианският външен министър Антонио Таяни в интервю за в. „Кориере дела сера".

„Нарушаването на суверенитета на Либия беше грешка", подчерта Таяни и уточни, че Рим не е бил предварително информиран за украинските операции.

„Италия изобщо не знаеше за намеренията на Киев да нанесе удари в либийски териториални води, включително в самото пристанище", заяви министърът, който оглавява партията „Форца Италия", участваща в управляващата коалиция.

От своя страна Киев определи атаката с морски дронове срещу руска военна корвета и товарен кораб през почивните дни като законен акт на самозащита.

Таяни разкри, че е разговарял по телефона с украинския външен министър Андрий Сибига, за да изрази безпокойството на Италия. По време на разговора той е подчертал позицията на Рим в подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на Либия.

Атаката беше осъдена и от друг участник в управляващата коалиция – крайнодясната партия „Лига". Оттам определиха действията като „неприемливи" и предупредиха, че те могат да доведат до дестабилизиране на северноафриканската държава.