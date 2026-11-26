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Новото ръководство на Европейската прокуратура положи днес клетва пред Съда на ЕС, предаде БТА. На тържествена церемония в Европейския съд в Люксембург новият европейски главен прокурор Андрес Ритер пое задължението да изпълнява длъжността при пълна независимост в интерес на ЕС, да не търси и да не приема указания от външни за Европейската прокуратура лица или организации, както и да спазва задължението за поверителност на всяка информация, с която разполага прокуратурата на ЕС, се посочва в съобщение на Европейския съд.

С решение от 25 март Европейският парламент и Съветът на ЕС назначиха от 1 ноември Андрес Ритер (Германия) за нов ръководител на Европейската прокуратура със седемгодишен мандат без възможност за подновяване. Ритер поема длъжността от Лаура Кьовеши, оглавила Европейската прокуратура на 28 септември 2020 година.

Андрес Ритер беше одобрен за следващ главен прокурор на Европейската прокуратура, след като Европейският парламент гласува в подкрепа на назначаването му.

Евродепутатите подкрепиха кандидатурата му с 435 гласа „за", 112 „против" и 46 „въздържал се".

Ритер встъпи в длъжност на 1 ноември със седемгодишен мандат, който не подлежи на подновяване.

Главният прокурор на ЕС се назначава по общо съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Ритер заема поста заместник-главен прокурор в Европейската прокуратура от ноември 2020 г. Преди това е работил на различни позиции в германската прокуратура.

Настоящият ръководител на институцията Лаура Кьовеши беше първият европейски главен прокурор, назначен през октомври 2019 г. Нейният седемгодишен мандат изтече на 31 октомври.

Европейската прокуратура разследва, осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на държавите от ЕС. Институцията разследва съмнения за престъпления с финансовите интереси на ЕС - трансгранични измами с ДДС за над 10 милиона евро, разходи и митнически измами, корупция, присвояване на средства или собственост на ЕС от чиновници, пране на пари.

Европейската прокуратура е съставена от централно и национално ниво. Централното ниво се състои от европейския главен прокурор, 24 европейски прокурори (включително двама заместник главни прокурори), административния директор и помощни служители. Европейският главен прокурор и европейските прокурори образуват колегията на Европейската прокуратура.