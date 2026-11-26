Съд в гр. Донецк, в източната част на Украйна под руски контрол, осъди на 20 години затвор колумбийски гражданин, обвинен, че е воювал в редиците на украинската армия, съобщи руската прокуратура, цитирана от Франс прес.

Мъжът, идентифициран като Кристиан Моралес Мендоса, на 33 години, е признат за виновен в „наемничество" и „посегателство върху живота" на руски военнослужещи. Според прокуратурата той е бил пленен в Донецка област през октомври 2025 г., предаде БТА.

Преди месец стана ясно пък, че синът на Евгений Пригожин е запазил и разширил бизнеса на частната руска военна компания (ЧВК) „Вагнер" в Централноафриканската република. „Уолстрийт Джърнъл" публикува материал, в който твърди, че семейството печели над 400 милиона долара годишно от трафик на злато, оръжие и наркотици.

След смъртта на Евгений Пригожин, който организира пуч срещу Путин, но после се отказа сам, а по-късно загина в самолетна катастрофа, руските власти са поели контрола над ЧВК „Вагнер" и са създали „Африканския корпус" на Министерството на отбраната, който е имал за цел да контролира ЧВК в африканския регион.

Според „Уолстрийт Джърнъл" обаче синът на Пригожин, Павел, е успял да запази контрола над наемниците на „Вагнер" в Централноафриканската република (ЦАР) и да разшири бизнеса на баща си.