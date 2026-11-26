Кремъл обвини днес Украйна, че се опитва да разшири зоната на конфликта със Средиземно и Балтийско море - ход, който Москва определи като изключително опасен. Тва предаде БТА по информация на Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха в съвместно изявление след срещата си в Палм Бийч, Русия да избягва действия, които разширяват мащаба на войната, която започна с нахлуването на руските сили в съседна Украйна през 2022 г.

В неделя Украйна потопи руска корвета на пристанището в Бенгази с помощта на морски дронове - ден след като нанесе удар по руски товарен кораб във Финския залив.

В отговор на съвместното изявление на САЩ и НАТО говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че никой не желае конфликтът да се разширява, но подчерта, че именно Украйна, а не Русия, се опитва да разшири зоната на конфликта.

"Що се отнася до ескалацията на конфликта в Украйна, изглежда, че това се отнася до опитите на киевския режим да разшири географския обхват на този конфликт. Ние сме свидетели на терористична дейност от страна на киевския режим в Средиземно море и в Балтийско море", заяви Песков пред журналисти по време на телефонен разговор.

"Това не може да не предизвика безпокойство сред крайбрежните държави, а най-вероятно и в рамките на Алианса като цяло - Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Разбира се, никой не би искал конфликтът да се разшири географски, а това са потенциално много опасни действия от страна на киевския режим", добави той.

Либийските власти осъдиха действията на Украйна, като същото направи и Италия, която заяви пред Киев, че атаките срещу руски кораби в либийски териториални води са грешка, и предупреди Киев да не разширява географския обхват на войната. Норвегия, която е силен поддръжник на Украйна, също призова Киев да проявява предпазливост при операции в Балтийско море и подчерта необходимостта от поддържане на стабилността в близките райони.

Украинските атаки срещу руски кораби в либийски води нарушават международното право, заяви днес и турското Министерство на отбраната. Воюващите страни се призовават да се въздържат от нападения срещу граждански плавателни съдове и да спазват международното право.