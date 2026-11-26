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Турската актриса Дениз Чакър, позната на българските зрители с ролите си в популярните сериали „Великолепният век" и „Листопад", е сред заподозрените в мащабно разследване на турските власти в Истанбул. То е свързано с предполагаеми престъпления като трафик, разпространение, притежание и употреба на наркотици, както и дейности, свързани с проституция.

За случая са издадени заповеди за задържането на общо 35 души. Сред останалите имена в списъка са певецът и актьор Йозджан Дениз и актрисата Бурджу Йозберк, пише БТА.

На 25 ноември властите са задържали 24-ма от заподозрените. Разследването се води от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.

Впоследствие 10 от задържаните, включително Дениз Чакър, са били разпитани от прокуратурата. Според турската информационна агенция DHA обвинението е поискало налагането на мерки за съдебен контрол спрямо деветима от заподозрените.

Засега турските власти не са посочили конкретните причини, поради които актрисата е попаднала в списъка на разследваните. Не са оповестени и подробности за предполагаемото й участие в престъпленията, които се проверяват.

Разследването продължава.