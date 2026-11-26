"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съпредседателят на германската партия „Алтернатива за Германия" (AfD) Алис Вайдел заяви, че цели семейства от България и Румъния живеят в „лукс" благодарение на социалните помощи, отпускани от германската държава.

Изказването ѝ беше направено в сряда по време на дебатите в Бундестага по проекта за бюджет на Германия за 2027 г., който е в размер на 560,9 милиарда евро. В заседанието участва и канцлерът Фридрих Мерц, съобщава agerpres.

В речта си Вайдел отправи остри критики към германската социална система и изплащането на помощи на хора, които живеят извън страната. Тя постави под съмнение и контрола върху детските надбавки, отпускани за деца, които не пребивават в Германия.

„В Румъния и България цели семейства живеят в лукс от социалните помощи, идващи от Германия", заяви лидерът на AfD. Изказването е публикувано във видео на страницата ѝ във Facebook, а запис от речта е достъпен и на сайта на Бундестага.

Вайдел твърди още, че плащанията на детски надбавки за деца, живеещи в чужбина, са нараснали десетократно за няколко години и вече надхвърлят половин милиард евро годишно.

„Дали тези деца изобщо съществуват, никой не знае със сигурност", заяви тя.Изказванията за България и Румъния бяха част от по-широка атака срещу миграционната политика и системата за социално подпомагане в Германия, както и срещу финансовата подкрепа за Украйна.

Според Вайдел близо две трети от получателите на социални помощи в Германия имат мигрантски произход. Тя обвини правителството, че средствата на работещите и данъкоплатците отиват и при хора, замесени в престъпна дейност, членове на криминални групировки, ислямисти и рецидивисти.

Политикът даде пример и с мъж на име Абдул, за когото твърди, че продължил да получава доходи от германската социална система, докато изтърпявал присъда в затвор в Ливан.

Вайдел призова за радикална промяна на миграционната политика чрез т.нар. „ремиграция", термин, използван от AfD за обозначаване на мерки за връщане на мигранти.

Сред предложенията на партията са засилен граничен контрол, връщане на нелегално влизащите в страната мигранти, повече депортации и премахване на финансовите стимули за миграция. AfD настоява също кандидатите за убежище да получават помощи в натура вместо парични средства.

Лидерът на партията поиска и затягане на условията за получаване на германско гражданство. Според нея натурализацията трябва да бъде възможна най-рано след десет години и само при изпълнение на строги критерии.Алис Вайдел атакува и бюджетните приоритети на правителството на Фридрих Мерц, обвинявайки го, че трупа дългове и разхищава публични средства.

По информация на германски медии тя предупреди, че лихвите по държавния дълг и нарастващите разходи за отбрана ще окажат все по-силен натиск върху данъкоплатците, работещите и пенсионерите.

В същото време германската индустрия губи работни места, а все повече компании изпадат в несъстоятелност, посочи тя.

Вайдел разкритикува и финансовата и военната подкрепа за Украйна, като се позова на критики на Федералната сметна палата. Според нея Германия трябва да промени дипломатическия си подход към войната.