Лидерът на крайнодясната опозиционна партия „Алианс за обединение на румънците" (АУР) Джордже Симион беше привлечен като обвиняем от Главната прокуратура за публично подстрекаване към насилие, предаде БТА. Той съобщи новината на излизане от сградата на Главната прокуратура в Букурещ, където бе призован да се яви днес. Изявлението му бе предавано на живо в интернет.

„Цялото това дело е фарс – политическо дело. Прокурорът Рареш Петру Стан, който през последните две години се е фокусирал изключително върху политическата опозиция, включително АУР, Калин Джорджеску и други политически лидери от суверенисткия лагер, се е оказал натоварен с всички тези дела, които се водят по напълно произволен начин. Противно на всяка стандартна правна практика, бях призован тук след година и половина – първоначално като заподозрян – само за да ми бъде съобщено днес, че правният ми статут е променен и вече съм обвиняем. Според мен това дело е опит АУР да бъде поставен на колене", коментира Джордже Симион.

Над 100 поддръжници на АУР бяха дошли да го подкрепят, скандираха "Ние сме Джордже Симион" и развяваха плакати с надпис „Свободата на изразяване е свещена", „Без натиск над опозицията", „Правосъдието новото оръжие на политиците Джордже Симион – защитник на родината".

Делото срещу лидера на АУР е образувано на 10 март 2025 г. и е свързано с клип, който лидерът на АУР публикува на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук на 9 март 2025 г., след като Централното избирателно бюро отхвърли кандидатурата на крайнодесния кандидат за президент Калин Джорджеску за повторните президентски избори през май 2025 г.

Във видеото, озаглавено „Незабавна реакция" (Reacție imediată) и гледано от хиляди потребители на Фейсбук, Джордже Симион е подстрекавал обществеността към извършване на деяния, представляващи тежки престъпления – по-конкретно крайно физическо насилие, използвайки израза „да бъдат одрани на площада", посочват разследващите прокурори в прессъобщение, цитирано от местните медии.

„Той е визирал членове на Централното избирателно бюро, които е нарекъл „онези, които извършиха държавния преврат" (в контекста на отхвърлянето на кандидатурата на определено лице за президентските избори)", отбелязват разследващите.

Според адвоката на Джордже Симион обвинението на прокурорите за подстрекателство е неоснователно, тъй като изказването на Симион е било метафорично, а не призив към действие.

На 13 ноември над 10 000 души участваха в протест в подкрепа на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску. Демонстрацията не беше разрешена от Общината на Букурещ и протече при изключително засилено полицейско присъствие. Тя се проведе до парк „Извор", под прозорците на румънския парламент.

„Калин Джорджеску президент", „Калин Джорджеску невинен", „Върнете обратно втория тур на изборите", „Национално обединение" скандираше множеството. Някои от хората развяваха знамена и плакати с лика на бившия кандидат за президент, други държаха лозунги с надписи „Никушор Дан – оставка", „Храна, вода, енергия", трети развяваха румънски и американски знамена.

В демонстрацията се включиха и официални представители на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците, сред които и нейният лидер Джордже Симион.