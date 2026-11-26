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Председателят на сръбския парламент Александър Чупич, който временно изпълнява и длъжността президент, насрочи президентските избори за 27 декември, съобщи ТАНЮГ, позовавайки се на изявление на Чупич.

Чупич призова гражданите да гласуват на 27 декември, като подчерта значението на демократичните институции, добрите закони и информираността на избирателите. Той изрази надежда, че гражданите ще имат труден избор между достойни кандидати и техните програми, а следващият държавен глава ще разполага със силна легитимност, предаде БТА.

Досегашният президент на Сърбия Александър Вучич съкрати мандата си и подаде оставка на 27 септември, за да може да участва в парламентарните избори. Те бяха спечелени от "Студентска листа", която си осигури абсолютно мнозинство със 140 места в 250-местния парламент, а парламентарната група "Сърбия побеждава" на Вучич получи 103 места.

Чупич беше избран за председател на сръбския парламент преди седмица като кандидат на "Студентска листа".

Вчера стана ясно, че собственикът и главен редактор на сръбската телевизия „Информер" Драган Вучичевич, близък до бившия президент Вучич, е бил арестуван по разпореждане на Втора основна прокуратура в Белград.

Задържането е било извършено по подозрение за продължително извършване на престъпленията „предизвикване на паника и безредици" и „възпрепятстване на правосъдието".