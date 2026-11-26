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През изминалата нощ Русия е атакувала два чуждестранни товарни кораба, превозващи над 100 000 тона зърно, в близост до украинското пристанище Одеса, заяви украинският министър-председател Сергий Корецки, цитиран от Ройтерс.

Той не уточни откъде произхожда зърното, нито къде е било натоварено на плавателните съдове, допълва БТА.

От Украйна съобщават, че износът на зърно през ключовите черноморски пристанища в района на Одеса е почти напълно преустановен от края на юли, след като Русия рязко засили атаките си срещу зърнени терминали и търговски кораби.

Русия твърди, че не напада цивилни обекти.

Преди ескалацията на напрежението трите пристанища в района на Одеса са обработвали около 90% от украинския износ на селскостопанска и металургична продукция.

Киев не е въвеждал официална забрана за работата на пристанищата, но корабособствениците ги избягват поради рискове за сигурността, а рязко нарасналите разходи за застраховки отблъскват търговците.

По-рано тази година президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че доставките от пристанищата в Одеса се осъществяват само епизодично, докато министърът на земеделието Тарас Висоцки посочи, че през тях не се извършва никакъв износ.

Данни на анализатори показват, че държавните железници на Украйна продължават да транспортират зърно към черноморските пристанища.

Консултантската компания „АПеКа-Информ" (APK-Inform) съобщи тази седмица, че в периода между 12 и 18 ноември към Одеса са били изпратени 429 вагона със зърно – четири пъти повече в сравнение с предходната седмица.

Украйна не публикува официални данни за доставките през черноморските си пристанища, като отбелязва, че селскостопанският износ е пренасочен към пристанищата на река Дунав или се осъществява чрез железопътен транспорт през сухопътните граници със страни от Източна Европа.

Според официални данни, от началото на сезона (юли 2026 г. – юни 2027 г.) Украйна е изнесла 7,6 милиона тона зърно, което е спад спрямо 11,5 милиона тона за същия период на предходната година.