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Финландия съобщи днес, че ще купи 160 бойни машини на пехотата CV90 от компания "Би Ей И Систъмс" (BAE Systems) в рамките на обща поръчка на пет европейски страни за общо над 430 машини, предаде Ройтарс.

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен съобщи на пресконференция, че делът на Финландия в поръчката възлиза на 2,8 милиарда евро (3,07 млрд. щатски долара), съобщава БТА.

"Доставката ще бъде осъществена в рамките на обща поръчка на повече от 430 бойни машини, в която участват Финландия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерландия", каза Хаканен. "Това е най-голямата обща поръчка на сухопътна отбранителна техника в рамките на НАТО досега", подчерта той.

През 2025 г. петте държави и Естония подписаха декларация за намерение за съвместно придобиване на бойни машини CV90, произвеждани от шведското подразделение на "Би Ей И Систъмс" (BAE Systems Hägglunds). По-късно обаче Естония се оттегли от инициативата.

Миналата година Финландия заяви, че общата покупка на машините ще даде възможност за намаляване на разходите и ще подобри оперативната съвместимост между въоръжените сили на участващите страни, припомня Ройтерс.

В началото на ноември България прие първите бойни машини „Страйкър" по договора за модернизация на Сухопътните войски. Това се случва на официална церемония във военния завод във Велико Търново.