Ниската популярност на Макрон се превръща в сериозно препятствие пред амбициите на бившите му премиери да го наследят

Политическият мейнстрийм във Франция го очаква пълно поражение на президентските през пролетта на 2027 г., освен ако не предприеме бързи действия, за да избере кого иска да издигне като свой кандидат за държавен глава.

На фона на социологическите проучвания, които неизменно потвърждават доминиращата позиция на крайнодясната лидерка Марин льо Пен и крайнолевия ѝ опонент Жан-Люк Меланшон, кандидатите от политическия център - представителите на старите, традиционни партии, засега изостават в надпреварата.

Kрайнодясната лидерка Марин льо Пен и крайнолевия ѝ опонент Жан-Люк Меланшон СНИМКА: РОЙТЕРС

На теория всеки кандидат от център-дясно или център-ляво, избран в първия тур през идния април, би трябвало да е в силна позиция да спечели и във втория тур. Това се дължи на факта, че в двата края на политическия спектър, където стоят Льо Пен и Меленшон, има повече хора, които се противопоставят на тях, отколкото такива, такива които ги подкрепят.

Но личните вражди, липсата на подготовка и разминаващите се политически визии досега са попречили на всякаква надежда за сериозно противопоставяне на крайно настроените политически опоненти в страната.

"Играта в политическия център е напълно блокирана. Изглежда, че привържениците на разума са загубили разума си ", казва политическата коментаторка Франсоа Фресоз от престижното френско издание "Льо Монд".

Вляво - сред редиците на старата Социалистическа партия и нейните поддръжници, поне има съгласие около един кандидат. Това е евродепутата Рафаел Глюксман. Проблемът му е, че съюзниците, на които някога би могъл да разчита в лицето на "Зелените", комунистите и други малки леви формации, да не говорим за голяма част от самите социалистически настроени избиратели, биват неудържимо привличани в орбитата на Меланшон.

Рафаел Глюксман СНИМКА: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Например през последните две седмици зелената лидерка Марин Тонделие, по-голямата част от депутатите от Комунистическата партия и бившият кандидат за президент от Социалистическата партия Бенуа Хамон, се застъпиха за лидера на "Непокорна Франция "(НФ). Друга видна фигура от лявата политика на страната - Франсоа Руфин, също се оттегли от надпреварата за президент, признавайки по този начин вече почти пълното господство на непоколебимия Меленшон в това поле на политическия компас.

Така че, след като умерената левица е обезсилена, основната надежда за алтернатива на Льо Пен и Меленшон трябва да се насочи към десницата. Но тук перспективите, които доскоро изглеждаха обещаващи, сега са помрачени от песимизъм.

"Двубоят между Меленшон и Льо Пен във втория тур все още не е неизбежен, но изглежда все по-вероятен", твърди политическия анализатор на консервативния в. "Льо Фигаро" Гийом Табард.

През последните седмици рейтингът на основния кандидат от център-дясно Едуар Филип - бивш министър-председател при президента Макрон, отбеляза рязък спад и в момента той се нарежда зад Меленшон в първия тур на изборите. Марин льо Пен пък е далеч пред двамата.

Едуар Филип СНИМКА: РОЙТЕРС

Други претенденти за лидерството в дясноцентристкото пространство също заплашват позицията на Филип. Сред тях са още един бивш премиер на Макрон - Габриел Атал; лидерът на десните "Републиканци" (и бивш вътрешен министър при Макрон) Брюно Рьотайо, а вече и един изненадващ нов претендент - кметът на Кан Давид Лиснар.

Лиснар, който залага на либерална икономическа платформа за по-малка намеса на държавата и по-ниски данъци, изникна от нищото и се превърна в човека на деня. Членската маса на неговата малка партия "Нова енергия" скочи до над 100 хил. души и на него вече се гледа сериозно като на възможен заместник на Филип.

Давид Лиснар СНИМКА: РОЙТЕРС

Но именно това многообразие от имена в център-дясното пространство във Франция е причината за неговата слабост.

"Ако искаш да спечелиш избори, са ти нужни стратегия, програма и активисти. В момента в пространството между Льо Пен и Меленшон няма нищо от това, а само пълен вакуум. Най-очевидния недостатък на центристите се вижда в дигиталната сфера. Особено Меленшон, но и Льо Пен, водят изключително ефективни кампании в социалните мрежи. А центристите не правят това изобщо", посочва политическият коментатор Никола Баверез.

Гийом Табард твърди, че липсата на обща политическа платформа се оказва сериозно препятствие пред център-дясното.

"През последните седмици видяхме как Марин льо Пен представи предложенията си за реформа на пенсионната система в предизборната си програма. Видяхме как Жан-Люк Меленшон публикува програмата си в книга, която се превърна в бестселър. А какво имаме в полето между тях двамата? Спорове за имена и резултати от проучванията, както и за това дали трябва да има вътрешнопартийни предварителни избори или не. Това, меко казано, не е обнадеждаващо начало на предизборната кампания", обясни той.

Според Фресоз в центъра няма никой, който да се заеме сериозно с борбата срещу крайните кандидати.

"Когато Льо Пен прави предложенията си за пенсиите, няма кой да каже: "Чакай малко, това няма как да стане!" Казват, че Макрон, който все пак се изправи срещу нея и я победи на миналите избори, е бесен поради този факт", добави тя.

Всяко споменаване на Макрон обаче е крайно нежелано в лагера, който формално ще излъчи негов наследник. Той е толкова непопулярен, че в някои среди е сочен за също толкова токсичен, колкото американския президент Доналд Тръмп. Филип, Атал и Рьотайо са заемали постове при при него, което означава, че тяхната преднина може да бъде повлияна от лошата репутация на Макрон. За разлика от тях Лиснар изтъква като основен коз за кандидатурата си отказа си да работи за Макрон, но пък се сблъсква с друг сериозен недостатък.

Габриел Атал СНИМКА: РОЙТЕРС

Според Фресоз Лиснард е икономически либерал, а във Франция това не е много популярна политическа позиция. По думите ѝ той ще има своя момент на слава, но след това ще изгуби популярност.

С пет месеца, оставащи до изборите не всичко е загубено за мейнстрим партиите. Оптимистите в редиците им твърдят, че с настъпването на новата година социологическите проучвания ще започнат да се стабилизират в полза на един или друг кандидат от център-дясно, а останалите опоненти ще се почувстват длъжни да се оттеглят.

Разговорите за предварителни избори в център-дясното, както се случи преди изборите през 2017 г., започват да затихват. Двамата най-силни кандидати, Филип и Лиснард, са против. Лиснард казва, че подкрепя единия, но условията му са така формулирани, че да бъдат неприемливи за останалите. Ретайо и Атал са "за", но това, според Табард, е предимно начин да поддържат политическите си надежди живи.

Теоретично, тогава е възможно през януари или февруари да се появи някое име, което да започне да привлича зад себе си мнозинството от избирателите, които не желаят радикал, който да предизвика сътресения, за следващ държавен глава на Франция.

Еманюел Макрон СНИМКА: РОЙТЕРС

Според Фресоз от "Льо Монд" след години управление на Макрон и неговата нито лява, нито дясна политика, лявото и дясното отново определят френската държава. Но сега контролът на дневния ред е в ръцете на крайните сили.

И Льо Пен, и Меленшон вече са се кандидатирали три пъти за президентския пост. Визиите им са определени отдавна, стратегиите им са изготвени, активистите им са подготвени. Поляризацията е техен съюзник, както и социалното напрежение от последните седмици, и двамата са безспорни лидери в собствените си лагери. Президентските избори през 2027 г. са в полезрението им от години и се готвят за тях от много дълго време. Това е огромното им предимство пред мейнстрийм партиите.