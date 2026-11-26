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24-годишна българка е заподозряна в присвояване на автомобил, закупен с кредит в Германия, след като спряла да плаща месечните си вноски и напуснала страната с превозното средство. Българската полиция открила колата само няколко часа след началото на международното издирване.

Случаят е разкрит благодарение на съвместните действия на германските и българските полицаи, съобщава германското издание Mittelbayerische Zeitung.

Младата жена, която живеела в окръг Чам, в германската провинция Бавария, сключила договор за финансиране на автомобил чрез кредит. След като спряла да изплаща месечните си вноски, договорният партньор прекратил кредитното споразумение и възложил на частна компания да прибере автомобила.

Опитите на фирмата да установи местонахождението на превозното средство и да си го върне обаче се провалили. Междувременно връзката с 24-годишната българка била прекъсната.

След като изчерпал останалите възможности, кредиторът подал писмен сигнал в полицейското управление в германския град Бад Кьоцтинг през миналата седмица. Служителите незабавно започнали издирвателни действия.

Само няколко часа по-късно българската полиция уведомила германските си колеги, че издирваният автомобил е открит при рутинна проверка на територията на България. Според информацията на германската полиция жената се била изнесла от страната заедно с колата.

Автомобилът ще може да бъде върнат на законния му собственик. Срещу 24-годишната българка предстои наказателно производство по подозрение в присвояване.