Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши да разсели един милион палестинци в ивицата Газа, ако "Хамас" не се разоръжи.

Споразумението е част от плана на за мир на американския президент Доналд Тръмп, но до този момент не се изпълнява. От своя страна Израел също продължава с ударите в ивицата Газа.

"Ислямисткото движение трябва или да се разоръжи доброволно и ивицата Газа да се превърне в демилитаризирана зона съгласно плана на президента Тръмп, или Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да го разоръжат в рамките на операция, която ще доведе до прехвърлянето на един милион жители на Газа в южните части на анклава", написа Кац в социалната мрежа Екс.

Кац допълни, че "70% от територията на Газа е опустошена и се контролира от армията, а контролът на "Хамас" върху останалите 30% от палестинската територия е илюзорен".

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня в Газа израелските сили имат право да поддържат военно присъствие в анклава, съответстващо на 53%, съобщава БТА, позовавайки се на АФП.

Междувременно през изминалата нощ девет души загинаха при израелски въздушни удари и обстрел в Газа. Сред тях е и високопоставен представител на "Хамас", отговорен за финансирането на групировката и назначен за заместник-министър на образованието в палестинския анклав, съобщиха здравни работници. Те допълниха, че при удара срещу апартамент в централния град Дейр ал Бала е била убита също така съпругата на висшия палестински представител.

По-късно ЦАХАЛ съобщиха, че става въпрос за Халед Абу Нада, "който е бил отговорен за управлението на банките на "Хамас" и на инвестиционната система на групировката". По информация на израелската армия той е насочвал също така средства за финансирането на терористични актове.

Службата за гражданска защита, контролирана от "Хамас" потвърди смъртта на Халед Абу Нада, когото тя представи като заместник-министърът на образованието в палестинските територии.

Елиминирането на Абу Нада е част от поредицата операции срещу високопоставени представители на "Хамас". През последния месец 80 членове на групировката бяха убити при подобни операции, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

"Нито един терорист няма имунитет и нито един от лидерите на "Хамас" няма да ни се изплъзне", допълни Нетаняху.

"Хамас" потвърди смъртта на Нада, но не коментира какви дейности е изпълнявал в структурите на групировката. Ислямисткото движение допълни, че атаките на Израел срещу фигури на гражданското общество и академичните среди представляват "позорно престъпление", а "целенасочените убийства" нарушават споразумението за прекратяване на огъня в Газа и международното право.

Абу Нада е третият високопоставен представител на "Хамас", който беше елиминиран от израелските сили тази седмица. Във вторник ЦАХАЛ обявиха, че са ликвидирали директора на службата на "Хамас" за вътрешна сигурност в Газа, както и втори представител, отговарящ за сигурността в северната част на палестинския анклав.

Наред с това, трима души бяха убити през нощта при израелски удар срещу западната част на град Газа, а четвърти човек беше убит в бежанския лагер Ал Бурейдж, допълни палестинската служба за гражданска защита. С оповестените от нея данни броят на убитите палестинци днес в Газа достигна шест души.

От началото на войната в Газа, започнала в отговор на атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. над 74 000 палестинци бяха убити от израелската армия. От октомври миналата година е в сила споразумение за прекратяване на огъня, но Израел нанася удари в анклава почти всеки ден, припомня АФП.