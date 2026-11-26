Войната между Русия и Украйна не трябва да се разпространява в Средиземноморието, категорична бе италианската премиерка Джорджа Мелони в кулоарите на срещата на върха на европейските лидери.

Нейното изказване дойде, след като Украйна порази с дронове руски кораби в Бенгази в Либия на 22 ноември. Либийското пристанище там се намира на около 406 морски пили от Сицилия.

"Вярвам, че войната не трябва и не може да се разпространява в Средиземноморието. Вярвам, че трябва да бъдем много ясни по този въпрос с нашите украински приятели, както и да бъдем много ясни по този въпроси и с нашите партньори. Вярвам, че ние също така можем да направим всичко по силите ни, за да продължим да помагаме на Украйна да защитава себе си", добави премиерката на Италия.

Подобни предупреждения вече отправиха и вицепремиерите на Италия – външният министър Антонио Таяни и вътрешният министър Матео Салвини. Таяни разговаря по телефона с украинския си колега Андрий Сибига по-рано тази седмица, за да изрази безпокойството на Италия относно военната операция на Киев в Средиземноморието. По време на този разговор той подчерта нуждата от зачитане на суверенитета на Либия и също каза, че войната в Украйна не трябва да се разширява.

Днес в Брюксел Мелони засегна и друг въпрос - този за бюджета на ЕС за периода 2028 г. – 2034 г. На тази среща на върха лидерите ще дискутират тази тема. Мелони заяви, че европейските лидери са на "светлинни години" от постигане на съгласие по въпроса.

"Италия е тук, за да каже „Не" на предложението на масата за преговори на срещата на върха", заяви Мелони, цитирана от БТА.

Преди срещата на върха италианският премиер съпредседателства с румънския президент Никушор Дан нов дискусионен формат, наречен „Приятели на кохезията". По време на тази дискусия Мелони повтори нуждата да се спре с поетапното намаляване на ресурсите в следващата бюджетна рамка на ЕС и да се запазят средствата, отпускани за Общата европейска политика и за кохезионната политика, които са съществени за растежа, конкурентоспособността и икономическото и социално сближаване на ЕС.