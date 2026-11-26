"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна атакува с дронове руския завода за азотни торове „Невинномиски азот" в Ставрополския край. Това призна губернаторът на региона Владимир Владимиров, съобщи агенция Интерфакс.

Заводът е най-голямото предприятие на химическата промишленост в Южна Русия, специализирано в производството на азотни торове и продукти на органичния синтез.

Местните власти в момента оценяват мащаба на нанесените щети, посочи губернаторът, цитиран от Ройтерс и БТА.

Агенцията съобщи и че украинските въоръжени сили са нанесли през нощта удар по резервоари за петрол в обект на руската компания „Транснефт" в Башкортостан.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили добави във Фейсбук, че е било атакувано и военното летище „Мариновка" във Волгоградска област.