Украйна атакува с дронове руския завода за азотни торове „Невинномиски азот" в Ставрополския край. Това призна губернаторът на региона Владимир Владимиров, съобщи агенция Интерфакс.
Заводът е най-голямото предприятие на химическата промишленост в Южна Русия, специализирано в производството на азотни торове и продукти на органичния синтез.
Местните власти в момента оценяват мащаба на нанесените щети, посочи губернаторът, цитиран от Ройтерс и БТА.
Агенцията съобщи и че украинските въоръжени сили са нанесли през нощта удар по резервоари за петрол в обект на руската компания „Транснефт" в Башкортостан.
Генералният щаб на украинските въоръжени сили добави във Фейсбук, че е било атакувано и военното летище „Мариновка" във Волгоградска област.