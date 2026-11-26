Румъния удължи с 6 месеца тавана на търговската надценка за основните храни. Страната продължава с опитите да намали високите цени на фона на огромната инфлация.

Правителството одобри наредба и за удължаване с една година на механизма за лицензиране на вноса на зърно, който има за цел да предотврати оставането на транзитно преминаващо зърно в Румъния, съобщи министърът на земеделието Флорин Барбу, цитиран от телевизия Диджи 24.

"Одобрихме три много важни за румънските фермери нормативни актове, както и един много важен акт за защитата на Румъния чрез удължаване на тавана на търговската надценка на основните хранителни продукти", посочи министърът след правителствено заседание днес.

Той уточни, че таванът на надценката на основните храни се удължава с шест месеца, а списъкът на продуктите остава непроменен.

Мярката, въведена през лятото на 2023 г. и удължавана неколкократно, ограничава търговския марж до 5 процента по цялата дистрибуторска верига и до 20 процента в търговската мрежа. Тя ще остане в сила до 30 юни 2027 г., уточнява Медиафакс.

Министърът цитира данни на Националния статистически институт, според които преди въвеждането на тавана през юни 2023 г. общата инфлация е била 10 процента, а инфлацията на земеделско-хранителните продукти е достигнала 17 процента, съобщи БТА.

Барбу каза още, че таванът от 20 процента се прилага след включването на преките и непреки разходи на преработвателите и търговците. Списъкът с продукти включва бял хляб, краве мляко, яйца, някои видове сирене и кисело мляко, масло, прясно пилешко и свинско месо, зеленчуци, захар, олио и други.

Същевременно министърът добави, че следващата седмица ще има среща с екип от Съвета за конкуренцията, на която ще бъдат анализирани надценките, които търговците прилагат за румънските и за вносните продукти. По думите му някои румънски продукти стигат до рафта с надценка от 100 процента, докато за вносни продукти се прилага надценка от 18 или 20 процента.

"Искаме да премахнем нелоялните търговски практики на пазара. Не искаме да засягаме търговията, да се намесваме в свободния пазар, но като румънци искаме както румънските преработватели, така и румънските фермери да получават справедлива цена, а крайните потребители да имат качествени продукти и коректна цена", изтъкна министърът социалдемократ.

Друга одобрена от правителството мярка се отнася до удължаването с една година на механизма за лицензиране за вноса на земеделски продукти от Украйна. Мярката ще се прилага до 31 декември 2027 г.

Барбу напомни, че този механизъм беше установен през 2023 г., за да се гарантира, че зърното, което трябва да премине транзитно през територията на Румъния, няма да остане в страната. Механизмът се отнася за вноса на пшеница, царевица, пшенично брашно, маслодайни култури, захар, яйца и птиче месо, отбелязва Медиафакс.

Правителството също така е одобрило и нормативен акт за подкрепа на фермерите, които са засегнати от увеличението на разходите за торове. Министърът посочи, че за тази цел Румъния е получила 29,9 милиона евро от Европейската комисия - сума, която ще бъде допълнена с още 29,9 милиона евро от държавния бюджет.

"Друг важен нормативен акт се отнася до подкрепата за фермерите. След преговорите, които водихме с ЕК, успяхме да получим сумата от 29,9 милиона евро. В допълнение отпуснахме същата сума от държавния бюджет, за да възстановим на фермерите част от сумите, които са платили за торове", заяви още земеделският министър.