Танкер с дизелово гориво се преобърна край испанския остров Ибиса, като един от членовете на екипажа е загинал. Властите първоначално съобщиха, че „Мед Емре" е потънал, но впоследствие уточниха, че корабът продължава да се носи по вода с обърнат кил нагоре.

На борда на плавателния съд е имало общо 17 души. Починалият моряк е откаран в болница, но лекарите не са успели да спасят живота му. Други шестима членове на екипажа са с хипотермия след преобръщането на танкера преобърнал през нощта, се казва в изявление на правителството на Балеарските острови, които включват Ибиса и Майорка.

Танкерът е превозвал 8,2 милиона литра дизелово гориво, поради което правителството незабавно е задействало плановете за действие при извънредни ситуации. Все още не е ясно дали част от горивото е изтекло в морето. Специализиран плавателен съд за морско спасяване е изпратен на мястото, за да провери за евентуално замърсяване, а ситуацията се наблюдава и от въздуха. В района, където се е преобърнал танкерът, Средиземно море е дълбоко няколкостотин метра.

„Мед Емре" е пътувал от Алхесирас, в южната испанска провинция Кадис, към Барселона, когато е станал инцидентът.

Плавателният съд, плаващ под малтийски флаг, е подал сигнал за проникване на вода в корпуса на около 25 морски мили (46 километра) североизточно от Ибиса като е имало и бурно време и силно вълнение. Причината за проникването на вода засега остава неизвестна.

Морската спасителна служба е изпратила три хеликоптера от Палма, Валенсия и Тарагона, както и няколко спасителни плавателни съда. Други кораби в района също са се включили в спасителната операция.