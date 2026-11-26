Две мощни бури връхлетяха източното и западното крайбрежие на САЩ в Деня на благодарността, нарушавайки празничните планове на милиони американци и създавайки сериозни затруднения за пътуващите. Заради очакваните опасни метеорологични условия традиционният парад на Macy's в Ню Йорк беше отложен за събота – рядко решение в почти вековната история на събитието, отбелязва американската NBC News.

Над 360 полета от, до и в рамките на САЩ вече са отменени, а повече от 460 са със закъснение. Това се случва в един от най-натоварените дни за пътуване през годината, когато милиони американци се отправят към домовете на близките си за празника. Хиляди пътници се сблъскват с дълги опашки на летищата, а по пътищата се образуват сериозни задръствания.

Голяма буря, развиваща се по източното крайбрежие, се очаква да донесе проливни дъждове, силни ветрове и значителни крайбрежни наводнения в югоизточната част на страната и по Атлантическото крайбрежие. Въздействието на циклона ще се усети и на запад до долината на река Мисисипи, където се очакват снеговалежи до утре сутринта. Измерими количества сняг са прогнозирани в Илинойс и Мисури.

Междувременно по западното крайбрежие продължават да се покачват т.нар. кралски приливи – най-високите приливи за годината. Предупреждения за крайбрежни наводнения са издадени от Южна Калифорния и района на Сан Франциско до бреговете на Орегон и Вашингтон.

Традиционният парад на Macy's за Деня на благодарността няма да се проведе днес, както беше планирано, а е преместен за събота сутринта. Организаторите взеха решението заради прогнозите за силен дъжд и пориви на вятъра в района на Ню Йорк.

Изпълнителният продуцент на събитието Уил Кос заяви пред телевизията, че още вчера следобед е станало ясно, че времето няма да позволи безопасното провеждане на парада.

По думите му решението е взето в интерес на обществената безопасност и с цел събитието да се проведе така, както го очакват зрителите. Въпреки първоначалното разочарование реакцията на участниците е била предимно положителна. Изпълнители, музикални групи и оркестри са се обединили около промяната, а организаторите очакват успешно провеждане в събота.

Балоните в шествието за последно са били оставяни на земята през 1971 г. заради силни ветрове и дъжд. От дебюта си през 1924 г. парадът е отменян изцяло само три пъти – през 1942, 1943 и 1944 г., когато материалите за изработването на огромните балони са били необходими за военните усилия на САЩ по време на Втората световна война.

Губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул обяви извънредно положение в няколко района заради очакваното тежко време. Мярката обхваща Бронкс, Кингс, Насау, Ню Йорк, Куинс, Ричмънд, Съфолк, Уестчестър и съседни окръзи.

Хочул заяви, че щатските служби са в готовност да реагират и да гарантират електрозахранването на жителите. Тя призова хората да бъдат подготвени, да следят информацията за развитието на бурята и да бъдат особено внимателни заради силните пориви на вятъра и обилните валежи.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани също издаде предупреждение за пътуванията. Очакват се опасни условия заради проливните дъждове, силния вятър и крайбрежните наводнения.

Предупреждение за вятър е в сила от 10 ч. днес до 1 ч. след полунощ в части от североизточен Ню Джърси и югоизточен Ню Йорк. Скоростта на вятъра се очаква да бъде между 25 и 40 мили в час, а поривите да достигат до 65 мили в час.

Мамдани посъветва пътуващите да предвидят допълнително време за придвижване и да бъдат готови за възможността да останат по-дълго от планираното на пътя. Той предупреди, че никоя дестинация не си заслужава риска за живота и здравето и призова хората да останат на закрито, ако условията станат опасни.

По западното крайбрежие високите приливи, съчетани с мощни вълни, вече нанесоха щети. В сряда огромна вълна разруши част от пристан в град Пасифика, Северна Калифорния, южно от Сан Франциско. Видео показва как водната маса откъсва част от съоръжението и я повлича към океана.

По-рано през седмицата крайбрежни къщи в града започнаха да се наводняват заради покачването на водата. Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждение за крайбрежни наводнения по тихоокеанското крайбрежие, както и по бреговете на заливите Сан Франциско и Сан Пабло. То е в сила до 16 ч. в сряда.

Според метеоролозите покачването на приливите ще позволи на водата и вълните да достигат по-навътре по плажовете от обичайното, което може да затрудни оттеглянето от крайбрежните зони.

Кралските приливи се появяват, когато гравитационното привличане на Луната и Слънцето се подреди по начин, който води до по-високо покачване на морското равнище. Тази година ефектът им се усилва от продължаващото явление „супер Ел Ниньо", което затопля океана и увеличава обема на морската вода.

Проблемите с въздушния транспорт започнаха още преди празничния ден. По данни на платформата FlightAware в ранните часове днес най-малко 335 полета от, до и в рамките на САЩ бяха отменени, а други 289 – забавени. Между международното летище „Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и летище „Балтимор/Вашингтон" бяха отчетени 76 отменени полета.

Четирите най-големи авиокомпании в страната – United, Delta, Southwest и American Airlines – разрешиха на пътниците по определени маршрути да променят резервациите си без допълнителна такса заради заплахата от буря в североизточната част на САЩ.

Допълнителни затруднения предизвика и инцидент на международното летище в Маями. Самолет на FedEx излезе извън пистата в сряда вечерта около 20:40 ч. местно време. Това наложи временното затваряне на всички писти с изключение на една. Няма данни за пострадали.

До ранните часове на четвъртък Федералната авиационна администрация на САЩ вече съобщаваше за закъснения на полети с продължителност от няколко часа. Инцидентът се случва почти три месеца след като товарен самолет на Amazon излезе от друга писта на същото летище, при което загинаха петима души на земята.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи предупреди, че бурите по крайбрежията ще затруднят сериозно празничните пътувания. Той призова пътниците да се придвижват внимателно към летищата и да следят актуалната информация от авиокомпаниите.

Дъфи благодари и на служителите, отговарящи за въздушното движение, след като във вторник броят на полетите в американското въздушно пространство достигна 52 000 – най-високото равнище за последните 16 години. Въпреки натоварването средното закъснение е било около 32,4 минути.

Той заяви, че разбира неудобството за пътниците, които бързат да се приберат при семействата си, но подчерта, че безопасността остава основен приоритет.

Докато милиони американци се опитват да стигнат до домовете си, военнослужещи от Първа пехотна дивизия на САЩ отбелязват Деня на благодарността на хиляди километри от родината – в база на НАТО в Полша.

Подразделението, известно като „Голямата червена единица" (The Big Red One), е създадено през 1917 г. по време на Първата световна война и оттогава служи непрекъснато. Базирано във Форт Райли, щата Канзас, то е участвало във всички големи войни на САЩ от създаването си.

Полковник Патрик Кейн заяви пред NBC News, че емблемата на рамото му води началото си именно от създаването на дивизията през Първата световна война. Нейното мото остава непроменено: „Няма мисия, твърде трудна. Няма жертва, твърде голяма. Дългът е на първо място!".

Той определи празнуването далеч от дома като горчиво-сладко преживяване и призна, че би предпочел да бъде със съпругата и семейството си.

В базата обаче е спазена една от традициите на американската армия за Деня на благодарността – командирите обслужват войниците и им сервират традиционната пуйка с гарнитури. Според Кейн жестът напомня на военнослужещите, че ръководителите са там, за да служат на своите подчинени.

Полковникът допълни, че войниците се хранят първи, защото са заслужили това. Той не знае кога точно е започнала традицията, но смята, че тя е по-стара дори от самата дивизия.