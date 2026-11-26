Фалирала е благотворителната организация в памет на принцеса Даяна.

Наградата „Даяна", създадена в памет на бившата принцеса на Уелс, обяви, че вече не може да продължи да съществува. Това стана, след като независими експерти посочиха, че организацията вече не може да спазва дълговете си, съобщава "Дейли мейл".

Принц Уилям говори за това колко е натъжен, след като благотворителната организация, създадена в чест на покойната му майка, изпадна в несъстоятелност.

Принцът на Уелс направи изявление днес следобед, като благодари на всички, чиято всеотдайност и упорита работа са помогнали да се насърчат хиляди млади хора в продължение на толкова много години и да се промени светът към по-добро.

Наградата отличава млади хора, които променят живота на другите към по-добро. Тя е изиграва ключова роля за поддържането на паметта за майката на принца.

Уилям и принц Хари подкрепиха благотворителната организация, макар че нито братята, нито някой представител на кралския двор го е обявявал официално

В изявление на своя уебсайт благотворителната организация заяви: „Преди двадесет и седем години бяха създадени наградите "Даяна" в чест на Даяна, принцеса на Уелс и нейното убеждение, че младите хора имат силата да променят своята общност, своята страна и света. Гордеем се, че сме насочили вниманието към едно поколение млади хора. Над 50 000 млади хора са получавали престижната награда „Диана", а благотворителната организация е работила с хиляди други чрез програми, които подсилват влиянието, което тези вдъхновяващи младежи оказват върху живота на хората около тях".

„Това не е крайният резултат, който някой от нас е искал. Благодарим на всички, които са подкрепяли тази благотворителна организация през годините, и преди всичко на младите хора, чиито постижения винаги са били в сърцевината на нейната дейност", казват още от организацията.