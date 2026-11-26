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Дъщеря на политик събра рекордните 400 000 гости на сватба в индийския щат Бихар. Таткото е разследвания за убийства и други престъпления Анант Сингх, който е депутат в законодателното събрание на щата Бихар от избирателния район Мокама, като заема поста почти непрекъснато от 2005 г. насам. През 2022 г. е осъден на 10 години затвор за незаконно притежание на оръжие автомат "Калашников", но през август 2024 г. е оправдан от Висшия съд в Патна.

За сватбата на дъщеря си в най-бедния индийски щат той е организирал грандиозно тържество, на което е поканил цели села, многобройните си политически съюзници, както и широк кръг от видни личности от най-различни сфери на живота.

Мобилизираните за случая 500 готвачи са предложили на гостите вегетарианско пиршество, включващо, освен всичко останало, и 500 000 сладкарски изделия, според описанието на близки до домакина.

Броят на присъстващите е надминал всички очаквания, като дори е предизвикал безпрецедентни задръствания около родното село на Сингх, Надаван.

Хванат в капана на задръстванията, виден местен политик е бил принуден да изостави автомобила си и да стигне до мястото на празненството, прекосявайки околните полета с трактор, пише в. „Таймс ъв Индия", цитиран от БТА.

За случая са били подготвени пет хеликоптерни площадки.

Агенция „Прес Тръст ъв Индия" е разпространила кадри на групи зрители, покачили се на дървета или електрически стълбове, за да зърнат празненствата.

Организаторите на сватбата дори са били принудени да отменят надпревара с 200 коня, тъй като са били напълно блокирани от стотиците хиляди хора, струпали се да я наблюдават.

В Индия всяка година се сключват над 10 милиона брака - същинска индустрия, която генерира оборот между 40 и 50 милиарда долара, според оценките на консултантската фирма KPMG.