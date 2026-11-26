Доналд Тръмп посъветвал Владимир Путин да прекрати всякаква военна агресия в Европа, за да може да се сложи край на войната в Украйна. Американският президент твърди, че е прекарал много време в обсъждане на темата по време на посещението в Китай, където се събраха той, Си Дзинпин и руският президент.

"По време на разговорите ми в Китай с президента на Русия Владимир Путин прекарах много време, говорейки за това, че бих искал президентът Путин да прекрати всякаква военна агресия срещу територии в цяла Европа, с надеждата, че между Русия и Украйна може да бъде сключено споразумение, и то бързо. Наистина вярвам, че това е много вероятно - всеки месец загиват хиляди хора, ИСТИНСКА КЪРВАВА БАНЯ - и това ще бъде Голяма Заслуга за всички!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

По-рано днес Кремъл обвини Украйна, че опитва да разшири зоната на конфликта със Средиземно и Балтийско море - ход, който Москва определи като изключително опасен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха в съвместно изявление след срещата си в Палм Бийч, Русия да избягва действия, които разширяват мащаба на войната, която започна с нахлуването на руските сили в съседна Украйна през 2022 г.