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Украински гражданин призна пред германски съд, че е шпионирал в полза на руската Федерална служба за сигурност (ФСС).

Той заяви, че е бил принуден да събира информация за мъж, за когото се смята, че е работил за украинските въоръжени сили.

Обвиняемият има руско и украинско гражданство. В кратко изявление, прочетено от неговия адвокат пред Висшия областен съд в Дюселдорф, той посочи, че е събирал информация за въпросния мъж в град Атендорн, в Западна Германия. Мъжът не уточни обаче как е бил принуден да го направи.

Според прокуратурата обектът на наблюдение вероятно е работил за украинските въоръжени сили, като е подготвял украински бежанци в Полша да се завърнат в родината си и да участват във войната.

Според обвинителния акт той е предавал информация на ФСС от поне ноември 2025 г. до ареста си на 27 март тази година. В него са били открити и иззети три мобилни телефона, съобщава БТА.

Прокурор заяви, че наблюдението вероятно е имало за цел да улесни провеждането на последващи разузнавателни операции срещу въпросния мъж в Германия.

Съдът е насрочил осем дни на съдебни заседания до януари 2027 г. Ако бъде признат за виновен в шпионаж в полза на чуждестранна разузнавателна служба, обвиняемият може да получи до 10 години.