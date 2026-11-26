Осъдиха Кьолнската архиепископия да плати 550 000 евро на жена, станала жертва на сексуално насилилие от свещеник. Любопитното е, че това се е случило през 70-те и 80-те години на миналия век, когато е била още дете.

Това е най-голямото обезщетение, присъждано досега от германски съд на жертва на сексуално насилие в Католическата църква.

От присъдената сума ще бъдат приспаднати 3600 евро, които жената вече е получила от независимата комисия на Католическата църква за изплащане на обезщетения на жертви на насилие.

Първоначално ищцата е настоявала за обезщетение в размер на най-малко 830 000 евро, но Областният съд в Кьолн е отхвърлил изцяло иска ѝ. По делото не се оспорва, че жената е била подложена на тежко сексуално насилие през 70-те и 80-те години на миналия век, когато е била дете. Извършителят е свещеник, който е бил и неин приемен баща. През 2022 г. той е осъден на 12 години затвор.

Съдът на първа инстанция обаче е счел, че архиепископията не може да бъде държана отговорна за престъпленията на свещеника, тъй като той е действал по-скоро в лично качество, отколкото като представител на църквата, съобщава БТА.

Жената е обжалвала решението, а Висшият областен съд в Кьолн е уважил основните ѝ доводи. Председателстващият съдия Ралф-Петер Зосна посочи, че свещеникът първоначално се е сближил с момичето, възползвайки се от положението си на църковен служител, когато все още е бил дякон, преди да стане неин приемен родител.

Според съдията именно църковната му длъжност е създала впечатление за благонадеждност и му е позволила да получи правото да се грижи за деца в ролята му на приемен родител. За разлика от съда на първа инстанция, магистратите от по-горната инстанция са установили пряка връзка между църковната дейност на мъжа и извършеното от него сексуално насилие. Това е основанието архиепископията да бъде подведена под отговорност.Гр