Унгария не може да приеме предложение за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, което би изисквало от нея по-големи вноски. Вместо това страната настоява за дългосрочен бюджет, в който традиционни политики – като политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика – да бъдат финансирани на нива, близки до тези от предходните години.

Това заяви в Брюксел премиерът Петер Мадяр, цитиран от МТИ.

Унгария, заедно с няколко други държави членки, също така ясно заяви, че не може да приеме предложение, което по какъвто и да е начин обвързва въпроса за финансирането на Украйна със следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, посочи премиерът.

Във видеообръщение, публикувано във Фейсбук в кулоарите на срещата на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС, Мадяр отбеляза, че „най-важната част тепърва предстои – истинските пазарлъци" в преговорите за следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Той отбеляза още, че през деня е провел консултации с представители на групата от 17 държави от ЕС, известна като „Приятели на политиката на сближаване", и че те поддържат постоянен контакт с Вишеградската четворка, за да – както подчерта той – подсилят взаимно позициите си.

„Заедно, обединени, ние отстояваме както политиката на сближаване, така и интересите на Централна Европа", каза той, цитиран от БТА.

„Унгарският интерес, интересите на унгарския народ и на унгарския бизнес са на първо място", добави Петер Мадяр във видеообръщението си.

Дневният ред на заседанието на Европейския съвет, което започна днес, включва финализирането на следващата седемгодишна финансова рамка на ЕС – тази за периода след 2027 г. – както и осигуряването на финансиране за Украйна за 2027 г.