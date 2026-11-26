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Северна Корея временно преустановява част от военното си сътрудничество с Русия, включително доставките на балистични ракети КН-23, вследствие на дипломатическо напрежение между двете съюзнически държави, заяви днес украинското военно разузнаване, цитирано от Ройтерс.

Според Главното управление на разузнаването (ГУР) на украинското министерство на отбраната севернокорейската министърка на външните работи Чое Сон-хи е обявила решението миналия месец в отговор на изявление на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, според когото Москва ще съдейства за намаляване на напрежението между Сеул и Пхенян.

Чое е поискала Русия да изясни политиката си спрямо Южна Корея. Временното преустановяване на военното сътрудничество обхваща полетите на руски военни самолети над севернокорейска територия и доставките на артилерийски снаряди и балистични ракети КН-23 за Русия.

Според ГУР Пхенян засега отлага и изпълнението на руско искане за увеличаване на севернокорейското военно присъствие в Русия от около 8500 на 50 000 военнослужещи.

Ройтерс не успя да потвърди по независим път информацията на украинското разузнаване, нито да установи дали Руденко и Чое са правили публично подобни изявления. Москва и Пхенян не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Северна Корея доставя оръжия на Русия от 2023 г., а от 2024 г. изпраща и военнослужещи, участвали в боевете срещу украинските сили в Курска област, пише БТА.

Въпреки съобщенията за напрежение дипломатическите контакти между двете страни продължават. Миналата седмица руският президент Владимир Путин прие в Кремъл Чо Йон-вон, един от най-близките сътрудници на севернокорейския лидер Ким Чен-ун.