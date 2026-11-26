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Русия арестува зам.-командващия на Въздушнокосмическите сили генерал-полковник Юрий Грехов по подозрения в корупция, съобщиха днес руски медии, цитирани от Ройтерс.

Арестът идва на фона на сериозни пропуски в руската противовъздушна отбрана, включително украинския удар по Кримския мост, отбелязва Ройтерс.

Неговото име се свързва с поредица провали, включително повторния украински удар по Керченския мост, който прекъсна автомобилния трафик по съоръжението.

Генерал-полковник Грехов е оставен в предварителния арест от военен съд, се посочва в базата данни на руската правосъдна система.

Там не се уточняват повдигнатите му обвинения, но бизнес изданията "Комерсант" и "РБК" съобщиха за подозрения за корупция, които обвиняемият отрича.

64-годишният Грехов е отговарял за надлежното снабдяване на военната авиация, системите за противовъздушна отбрана и други звена.

Един от блоговете "Файтърбомър" съобщи, че още един заместник-главнокомандващ на Въздушнокосмическите сили е бил привикан за обяснения, информира БТА.

От началото на войната в Украйна руските власти образуваха серия от разследвания за корупция срещу висши военни, някои от които завършиха с дълги присъди затвор, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти, че не разполага с информация за ареста на Грехов.

"За съжаление, не разполагам с информация по тази тема", посочи на пресконференция Песков.